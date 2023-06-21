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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من العائلة.. جار سيدة الفستان الأزرق يكشف المُتسبب في القصة بالكامل |فيديو

سيدة الفستان الأزرق
سيدة الفستان الأزرق

أكد محمد سلامة جار سيدة الفستان الأزرق، أن الفيديو الذي انتشر لـ السيدة وهي ترقص، تسبّب في مشكلات كثيرة لها ولأسرتها وللعائلة بالقرية.

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وأضاف جار سيدة الفستان الأزرق، خلال مداخلة ببرنامج حضرة المواطن، المُذاع على قناة الحدث اليوم، أن السيدة تركت القرية بالكامل، وزوجها هو الآخر ترك القرية، وقام بـ تطليقها.


وأشار إلى أنه تم التوصل لـ الشخص الذي قام بتصوير الفتاة وهي ترقص، وأن المصوّر من العائلة، وأن هذا الفيديو هو سبب المشكلة بالكامل.


ولفت إلي أن الفتاة تركت القرية بعد الطلاق، وبعد الفضيحة، وأن الشخص الذي صور الفيديو تم القبض عليه بتهمة انتهاك الحرمة والخصوصية.
 

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