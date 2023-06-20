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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طلاق وضبط المصور.. تطورات جديدة في واقعة صاحبة الفستان الأزرق| فيديو

سيدة الفستان الأزرق
سيدة الفستان الأزرق

كشف محمد سلامة جار سيدة الفستان الأزرق، تفاصيل جديدة بشأن خلاف صاحبة الفستان الأزرق، وزوجها، وقال إن الوضع وصل للطلاق بشكل نهائي، وأن السيدة والزوج تركا القرية بالكامل.

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تفاصيل جديدة مثيرة عن فيديو سيدة الفستان الأزرق

وأوضح أن الوضع بالقرية صعب، والأسرة ترى أنها تعرضت لـ فضيحة، وأن الجميع كان يتمنى أن تسير الحياة، وأن ما فعلته البنت لن يتكرر.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج حضرة المواطن، المذاع على قناة الحدث اليوم، أنه تم القبض على الشخص الذي قام بتصوير الفيديو، وهو أحد الأقارب، وأن أسرة الزوج والعروسة أقارب.

ولفت إلى أن الزفاف كان في قرية بالمنصورة، والجميع في القرى، يفعل مثل هذه الفتاة.

 

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