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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هؤلاء دافعوا عن سيدة الفستان الأزرق .. ما السبب وماذا قالوا؟

صاحبة الفستان الازرق
صاحبة الفستان الازرق

صاحبة الفستان الأزرق، جملة تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأصبحت حديث المصريين سواء أن كان ذلك على مواقع التواصل، أو بالشوارع أو بين الأصدقاء، وتصدرت أيضًا مؤشرات محرك البحث جوجل، وكان ذلك بسبب تداول فيديو تظهر من خلاله مواهبها في الرقص بحفل زفاف صديقتها.

بعد فيديو صاحبة الفستان الأزرق.. ما عقوبة التصوير دون إذن؟ – شبكة رؤية الإخبارية
صاحبة الفستان الازرق 

ماذا قال نجوم الفن والمجتمع عن صاحبة الفستان الازرق ؟

كتب مراد مكرم عبر صفحته على فيسبوك: "سيدة حشمة وجميلة في نفس الوقت رقصت في فرح صديقتها بكل فرح ومحبة لصديقتها يقوم شخص مش محترم يصورها بدون علمها وينزل الفيديو على السوشيال ميديا علشان يكسب لايكات مما أدى إلى طلاقها وانهيار كل عالمها لمجرد انها شاركت فرحة صديقتها ورقصت في رأيكم من المخطئ؟".

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سيدة الفستان الأزرق: جوزي هددني بالطلاق علشان رقصت ومكنتش أعرف إني بتصور


نهاد أبو القمصان تدعم سيدة الفستان الازرق

وعلقت نهاد أبوالقمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيسة المركز المصري لحقوق المرأة على تصرف صاحبة الفستان الأزرق في فيديو عبر فيسبوك قائلة: "أنا معرفهاش لكن فتحت الفيديو لقيت بنت قمر بترقص في فرح صاحبتها بمنتهى التلقائية والسعادة، والفرجة على الفيديو مبهجة جدا، لأنها بترقص الرقص المصري الأصيل".

وتابعت نهاد  فقالت: "البنت اللي اتهاجمت دي ملهاش ظهر، لكن لو طلبت مني هقدم لها بلاغات وهجيب حقها هعمل كده، والشباب اللي بتاهجم البنت حجتهم أنها طالما نشرت الفيديو حقها تتشتم، لكن اللي بيحصل ده تنمر وتحرش، وعقوبة كل ذلك تصل إلى السجن 5 سنوات".
صاحبة الفستان الأزرق تحرر محضر ضد مصور الفيديو

قامت ياسمين صاحبة الفستان الأزرق بتحرير محضر ضد مصور الفيديو، قائلة: "أنا بيتي هيتخرب وجوزي هيطلقني، أنا عمري ما رقصت في فرح حد، أنا كنت فرحانة بصحبتي، اعتبروني اختكم وامسحوا الفيديو".

فيديو رقص صاحبة الفستان الأزرق.. حديث المصريين وتسبب بطلاقها
صاحبة الفستان الازرق 

جريمة التصوير بدون إذن في قانون العقوبات

كشفت محكمة النقض في أحد الطعون المقدمة لها في قضية التصوير بدون إذن، مستندة لنص المادة 178 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، أن من التقط أي صورة لشخص آخر بأي شكل من الأشكال أيًا كانت الطريقة، سواء كانت صورة فوتوغرافية أو متحركة فلا يجوز له نشر أصلها أو توزيعها أو عرضها أو أي نسخ منها دون إذن من التقطت له الصورة.

واستثنى قانون العقوبات حالة واحدة في تلك المادة، وهى إذا كان من التقطت له هذه الصورة هو شخص ذو صفة عامة أو رسمية أو يتمتع بشهرة محلية أو عالمية أو سمحت بهذا النشر السلطات العامة المختصة خدمة للصالح العام وبشرط ألا يترتب على عرض هذه الصورة في هذه الحالة الأخيرة أي مساس بشرف هذا الشخص أو بسمعته.

وطبقا لنص المادة 309 في قانون العقوبات فإن انتهاك حرمة الحياة الخاصة في قانون العقوبات عقوبته هي الحبس لمدة لا تزيد على سنة، وتمتد العقوبة لكل من سهل أو أذاع أو شارك في نشر الصور، ويعاقب بالحبس.

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