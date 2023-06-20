سيد علي يوجه رسالة لزوج سيدة الفستان الأزرق

أكد الإعلامي سيد علي، أنه طلب في حلقة سابق، من زوج الفتاة التى كانت ترقص في حفل زفاف زميلتها، والشهيرة بـ صاحبة الفستان الأزرق، بـ مسامحة زوجته، وأن يكون هناك تفاهم، لآنها كانت ترقص في حفل زفاف صديقتها.

وأوضح أن الجميع في أي حفل زفاف يرقص من الفرحة، وأنه لولا التصوير لكان الأمر عادي، ولن تحدث مشكلة.

وفي نفس السياق أكد محمود عطية المحامي بالنقض، أن ما قامت به الفتاة كان غير مقبول، وكانت تستعرض حركات يصعب على الكثير من الراقصات تنفيذها.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي، أن الفتاة كانت ترقص في مكان عام، ولآن الحضور أكثر من 5 أفراد، أصبحت الفتاة ترقص فى مكان عام وليس مكان خاص.

