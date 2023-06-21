وزير الصحة: نشرنا 125 سيارة إسعاف على طريق الساحل الشمالي للطوارئ.. فيديو

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، إن زيارته لمستشفيات الساحل كانت بغرض الاطمئنان على تقديم الخدمات لأكثر من 5 مليون مواطن مصري ، متابعا : "الضغط على مستشفيات الساحل بيكون عليه ضغط بسبب العطلات والزحام على الطرق الساحلية " .

وأكد وزير الصحة عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر " ، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر " ، أن الوزارة نشرت 125 سيارة أسعاف على طريق الساحل الشمالي ، بحوالي سيارة اسعاف كل 10 كيلو مترا ، لنقل المرضى لأقرب مستشفى .

وتابع " عبد الغفار " ، أنه أكد بالأمس على قانون منع التدخين داخل المنشأت الصحية ، موضحا أن القرار ليس بالجديد ولكن لابد من وجود آلية للتنفيذ وللمتابعة .

وأكمل : لقيت ظاهرة التدخين الالكتروني منتشرة بين أسر المرضى ، وحتى الأطباء ، وهذا لا يصح .