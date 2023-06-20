وزير الصحة: مستشفيات الساحل تضم أفضل أجهزة قسطرة القلب والمخ على مستوى العالم

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ، إن زيارته لمستشفيات الساحل ضمت أكثر من مستشفى بطول 450 كيلومترا، موضحا: "مطروح لوحدها فيها 15 مستشفى ولكن العلمين بالتحديد أصبحت مركزا طبيا".

وأوضح وزير الصحة عبر مداخلة هاتفية لـ برنامج " يحدث في مصر "، والمذاع على فضائية " إم بي سي مصر"، أن من فترة قريبة كان من يتعرض لحادث كبير أو أزمة قلبية كان يضطر للذهب إلى أقرب نقطة وهي محافظتي الإسكندرية والقاهرة، مشيرا إلى أن الدقيقة الواحدة في الأزمات القلبية حياة، تشكل فارقا في إنقاذ المريض.

وأشار وزير الصحة إلى أن مستشفيات الساحل أصبحت تضم أفضل أجهزة قسطرة القلب والمخ على مستوى العالم، لافتا أنه خلال زيارته استقبلت المستشفيات حالتين طارئتين بتوقف عضلة القلب وتم التعامل معهما.

وأكمل، أن مستشفيات مطروح أصبح بها نفس خدمات القلب والمخ بمستشفيات العلمين، فضلا عن أجهزة الرنين المغناطيسي ، وقوة بشرية تغطي كل التخصصات.