محمد سلماوي: الشعب المصري أدرك أن مقاليد الحكم بيد المرشد وليس محمد مرسي

قال الكاتب والروائي محمد سلماوي، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، إنه كان هناك أمواج متلاطمة من البشر في بداية شارع طلعت حرب في 30 يونيو، معبراً:" كانت زوجتي تشعر بالإرهاق الشديد، وبعد دخولنا شارع طلعت حرب من أجل الاستراحة من هذا الزحام الذي كان يوجد في ميادين مصر وجدنا مجموعة من المثقفين في هذا المكان، وكانت المفاجأة أن شارع طلعت حرب أن أكثر ازدحاماً".

وأضاف في حديثه، أنه كان سيشعر بالندم الشديد إذا لم ينزل في هذا اليوم، خاصة وأنه كان يدرك أن أحداث 30 يونيو قد لا تتكرر عبر التاريخ مرة أخرى.

وأضاف في حديثه، أن هتافات المصريين في هذا اليوم كانت متمثلة في شعار واحد وهو "يسقط حكم المرشد"، وذلك لأنهم كانوا يعلمون أن المرشد هو أساس الحكم في مصر وليس محمد مرسى.

وتابع:" الشعب المصري عنده حس غريب يقدر يقيم كل واحد بحجمه مهما كان حديث الرئيس، الشعب قادر على تحديد من يريد خدمة الوطن ومن يريد خدمة الجماعة".

الشعب المصري عنده حس غريب يقدر يقيم كل واحد بحجمه مهما كان حديث الرئيس ، الشعب قادر على تحديد من يريد خدمة الوطن ومن يريد خدمة الجماعة

واستطرد:" الشعب المصري خرج في 30 يونيو لإسقاط حكم الإخوان بالكامل وليس إسقاط مرسي فقط".

وأشار إلى، أن مشهد 3 يوليو كان نتيجة النضال على مدى عام كامل، وكان الانتصار حين تم عزل محمد مرسي عن الحكم، وهذا اليوم سيظل راسخاً بأذهان المصريين.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الإعلامي محمد الباز، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز.

ويذاع "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول يونيو وحتّى 30 يونيو، فى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفى حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، وإعداد البدري جلال وإحسان السيد ومصطفى متولي.