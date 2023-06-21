محمد رمضان يتصدر وأحمد داود يلاحقه.. تعرف على اجمالي إيرادات الأفلام

تشهد دور العرض السينمائية، 8 أفلام جديدة، تتنافس بشباك التذاكر في موسم عيد الفطر، وهم “هارلي” و"ابن الحاج أحمد" و"يوم 13" و"مغامرات كوكو" و"بعد الشر" و"19 ب" و"شوجر دادى" و"رهبة"، ونستعرض إجمالي إيراداتها في السطور التالية.

هارلي

حقق فيلم هارلي بطولة محمد رمضان مبلغ 35.981.129 جنيها، ليحتل المركز الأول.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الأكشن والرومانسية، حول شاب يعمل مهندس ميكانيكا يعود من الخليج مع عائلته لاستكمال دراسته في مصر، ويقوده ذكاؤه وسرعته إلى العمل مع إحدى العصابات، ويصبح العنصر الأبرز والأقرب إلى زعيم العصابة، ويتعرض للعديد من المواقف وبينه وبين مي عمر.

ويشارك فى بطولة العمل كلا من مى عمر ومحمود حميدة ومى كساب وأحمد داش وإخراج محمد سمير وتأليف محمد سمير مبروك.

يوم 13

كما حجز فيلم “يوم 13” مكانه فى المركز الثانى حيث بلغت إيراداته اليوم 30.515.013 جنيها، والذى تم تأجيل عرضه أكثر من مرة حتى وجد صناعه الفرصة المناسبة لعرض الفيلم فى عيد الفطر.

ويعد هذا العمل أول فيلم عربى رعب يتم تصويره وعرضه بتقنية 3d، وهو العمل الذى يقوم ببطولته كل من أحمد داود ودينا الشربينى وشريف منير وأحمد زاهر وجومانا مراد وأروى جودة ومحمود عبد المغنى ومجموعة كبيرة من النجوم، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله، الذى يعود إلى الإخراج والإنتاج بعد فترة توقف طويلة، حيث كان آخر أعماله الإخراجية مسلسل "الزيبق" فى عام 2017.

بعد الشر

أما فيلم “بعد الشر” فقد حقق مبلغ 15.622.463 جنيها، ليحتل المركز الثالث.

وتدور أحداثه حول طيار يتعرض لمواقف كوميدية وأزمات يحاول الخروج منها، وذلك من خلال شخصية سولى الذى يهرب من زوجته فرح فيجد نفسه عالقًا فى علاقة عاطفية مع مريم، ولا يستطيع الزواج منها بسبب تعويذة سحرية، فيخوض العديد من المواقف الكوميدية رفقة صديقه المقرب مشمش، ولكن فى إطار كوميدى، كما يظهر فى الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف فى الفيلم.

ويضم العمل في بطولته بجانب علي ربيع، ورنا رئيس، كلًا من ميرنا نور الدين، وأوس أوس، وعمرو عبد الجليل، وألفت عمر، وهالة فاخر، وشيرين، والفيلم من تأليف وليد أبو المجد وأمين جمال، وتحت قيادة المخرج أحمد عبد الوهاب.

ابن الحاج أحمد

بينما حقق فيلم "ابن الحاج أحمد"، بطولة الفنان شيكو مبلغ 12.097.597 جنيهات، ليأتي في المركز الرابع.

ويعد هذا الفيلم أول بطولة فردية لـ شيكو بعد مشاركته هشام ماجد وأحمد فهمى فى عدد من الأعمال الناجحة.

والفيلم للمخرج معتز التونى، ويشارك فى بطولته عدد من نجوم الكوميديا منهم رحمة أحمد، وسيد رجب، إضافة إلى صبرى فواز، ومن تأليف أحمد محيى ومحمد محمدى، وفكرة عمرو سلامة.

فيلم شوجر دادى

حقق فيلم شوجر دادي المركز الخامس، حيث بلغت ايراداته 6.577.929 جنيها وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من خلال مناقشة أزمة منتصف العمر، والتي تقلب الأحداث رأسًا على عقب.

الفيلم بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، تامر هجرس، حمدي الميرغني، مصطفى غريب، مي الغيطي، محمد محمود، فرح الزاهد، الراقصة جوهرة ومن تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم وإنتاج شركة نيوسنشري، توزيع داخلي دولار فيلم، وتوزيع خارجي شركة أورينت، وشارك في الإنتاج شركات أفلام مصر العالمية، سينرجي، ماجيك بينز، وفيلم سكوير.

مغامرات كوكو

بينما يعرض فيلم “مغامرات كوكو" والذى يحتل المركز السادس بإيرادات بلغت 2.656.140 جنيها.

الذى يشهد ثانى بطولة للفنان بيومى فؤاد، والفيلم يناقش قضية الرفق بالحيوان، من خلال صراع الخير والشر، ليس بين البشر، ولكن من خلال منظور جديد بين الحيوانات داخل أحد مستشفيات الطب البيطرى، حيث يمتلك هذا المستشفى دكتور فوزي "خالد الصاوي"، ويدخل معه في عداء كوكو الذي يجسد دوره بيومى فؤاد، فيما تظهر شيرين رضا بشخصية طبيبة بيطرية وعالمة.

ويشارك فى بطولة الفيلم بجانب بيومى فؤاد وشيرين رضا كل من خالد الصاوى وإيهاب فهمى ومنة فضالى ونانسي صلاح وأوس أوس وحمدى الميرغنى وعمرو عبد العزيز.

فيلم رهبة

وجاء فيلم رهبة بالمركز السابع حيث بلغت ايراداته 1.714.097 جنيها.

والفيلم يقوم ببطولته أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، سما إبراهيم، ثراء جبيل بيومي فؤاد، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بسمة بغدادي وعدد آخر من الفنانين الشباب.

والعمل وسيناريو وحوار محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق.

19 ب

بينما احتل فيلم “19 ب” المركز الاخير حيث بلغ حجم ايراداته 232371 جنيه.

فيلم 19 ب يقوم ببطولته كل من سيد رجب وناهد السباعى وأحمد خالد صالح وتاليف وإخراج أحمد عبد الله السيد وتدور أحداث الفيلم حول حارس عقار يتعرض لعدد من المواقف الصعبة بسبب البلطجي الذى يتعرض له مرارا وتكرارا حيث يرغب فى استغلال الفيلا التى يحرسها.