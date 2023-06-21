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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورجينا رفقة ابنتها في أحدث ظهور عبر إنستجرام

جورجينا وابنتها
جورجينا وابنتها

شاركت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز صديقة نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها على موقع "انستجرام" خلال خاصية الاستوري.

ظهرت "عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز" رفقة إبنتهاومن داخل سيارتها ، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر ان رونالدو وجورجينا يعيشان قصة حب منذ 2016، وأنجبا ألانا مارتينا عام (2017) وبيلا إزميرالدا عام (2022)، كما تعتني بالطفل كريستيانو جونيور، المولود في عام 2010 من أم مجهولة، والتوأم إيفا وماتيو المولودان في عام 2017 من أم بديلة أيضاً.

 

ويعيش كريستينانو وجورجينا معًا في المملكة العربية السعودية، بعد انضمام اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا إلى نادي النصر في يناير الماضي، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد.

إطلالات جورجينا

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