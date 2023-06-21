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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وكيل صحة الشيوخ: 30 يونيو علامة مضيئة في تاريخ مصر

حسين خضير وكيل لجنة
حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ

قال النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  إن ثورة 30 يونيو، أنقذت مصر من كابوس حقيقي وهو جماعة الإخوان الارهابية، والتي كانت وبالا على مصر طوال العام الوحيد، الذي وصلت فيه للسلطة وكادت أن تدخل بالبلد في مأزق عميق وأسود.

وقال د.حسين خضير في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إن ثورة 30 يونيو بدأت مرحلة ترسيخ ركائز الدولة الوطنية، من خلال استكمال بناء مؤسسات الدولة بإقرار الدستور وانتخاب الرئيس وتشكيل مجلس النواب.

وشدد وكيل صحة الشيوخ، إن ثورة 30 يونيو كانت بداية عودة مصر إلى دورها الريادي إقليميا وعالميا، بالإضافة إلى الحفاظ على هويتها الثقافية والحضارية، من محاولات الإخوان طمس هويتها وأخونتها، وبناء تحالفات ارهابية مضرة بمصلحة الوطن.

وتابع د.حسين خضير، إن ذكرى ثورة 30 يونيو سوف تظل محفورة في ذاكرة المصريين، حيث تمكن المصريين بإرادتهم الحرة من إنقاذ وطنهم من براثن الجماعة الإرهابية. التي حكمت لعام واحد فقط، لكنه كان عاما اسود على مصر وكادت ان تدخل بالبلد في فتنة كبرى. منوها:  بالدور الوطنى الذي لعبته القوات المسلحة بقيادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي آنذاك، حيث انحازت بشكل واضح إلى الشعب المصري في مواجهة الجماعة الإرهابية وأنصارها الذي هددوا بإراقة دماء المصريين، حال الإطاحة بهم من حكم مصر، لكن هذه التهديدات لم تكن لتثني المصريين عن هدفهم في حماية دولتهم وانتصار ثورة 30 يونيو.

واختتم أن، ذكرى الاحتفال بعشر سنوات على ثورة 30 يونيو هو احتفال بنصر عظيم وثورة شعبية هائلة، حققت آمال المصريين في مستقبل مشرق. مشيرا إلى ان الجمهورية الجديدة والبنية التحتية الهائلة والطرق والكباري والثورة الشاملة للتنمية، أبرز افرازات ثورة 30 يونيو، والتي تعد علامة مضيئة في تاريخ مصر ومرور 10 سنوات على تحقيق تطلعات مصر والانطلاق للمستقبل. 

حسين خضير لجنة الصحة مجلس الشيوخ جماعة الإخوان الإرهابية

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