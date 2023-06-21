التعليم العالي توضح الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة لخوض اختبارات القدرات

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي ، إن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على إجراء اختبارات القدرات لكافة الكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات.

وأضاف أن مكتب التنسيق الرئيسي ومقره جامعة عين شمس وفروعه بالمحافظات، حيث يستعد لاستقبال الطلاب في الاستعدادات تنسيق القبول 2023 بالجامعات الحكومية.

وأوضح لـ صدى البلد أن الاستعدادات تكون من خلال وضع اللمسات النهائية والتجهيزات اللوجستية المتمثلة من تجهيز الملفات والأوراق الخاصة بأعمال التسجيل، بالإضافة إلى تجهيز الموقع الإلكتروني للتنسيق والتقديم لاختبارات القدرات .

وتأتي الكليات التي تجري اختبارات القدرات وهي " التربية الرياضية، التربية الموسيقية، التربية الفنية، التربية النوعية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، شعبة المسرح التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة فقط، الفنون التطبيقية، التربية شعب "تربية فنية، وتربية موسيقية"، الفنون الجميلة "فنون وعمارة) وذلك عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بذات قواعد وإجراءات اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

وفي السياق ذاته كشفت وزارة التعليم العالي تفاصيل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة وموعد تسليمها وتقديمها للكليات المختلفة.

الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022

وفيما يخص تفاصيل الأوراق المطلوبة لاختبارات القدرات 2022 لطلاب الثانوية العامة، أوضحت الوزارة أنها تتمثل في الآتي:

الأوراق المطلوبة عند أداء الاختبارات بالكلية:

- رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة

- صورة من رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة لكل اختبار من اختبارات القدرات التي يرغب في أدائها.

- عدد 1 صورة شخصية لكل اختبار من الاختبارات.

- 2 صورة لاختبارات قدرات التربية الرياضية والتي تتطلب ذلك بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.