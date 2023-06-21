وزير الري: تنفيذ الأعمال المساحية لـ 3224 موقعا بالمحافظات ضمن "حياة كريمة"

تلقى الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، تقريراً من المهندس خالد أمين، رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة، يستعرض أهم الأعمال والأنشطة التى تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة.

وصرح سويلم بأن هيئة المساحة تقوم بدور بارز فى مجال حصر وتحديد الأملاك وأعمال الرفع المساحى التي تُشارك بها الهيئة في العديد من المشروعات، حيث شاركت وتشارك فى العديد من المشروعات القومية الكبرى من خلال تنفيذ أعمال الرفع المساحى لهذه المشروعات، مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعى لمحطة الحمام، ومشروع قناة السويس الجديدة، والمدن الجديدة (العاصمة الإدارية - مدينة العلمين الجديدة - مدينة سفنكس)، ومشروع إنشاء محطة إنتاج الكهرباء من الرياح بالزعفرانة، ومحطة الطاقة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة، ومشروعات النقل المختلفة مثل “الطريق الدائري الإقليمي - الطريق الدائري الأوسطي - محور السيدة جيهان السادات - محور 26 يوليو - محور الفريق كمال عامر - محور إمبابة / البراجيل - محور شمال الأقصر - محور منفلوط - محور روض الفرج - شبرا / بنها الحر - تطوير محوري دراو على النيل وبديل خزان أسوان”، ومشروع القطار الكهربائي السريع بين العاصمة الإدارية ومدينتي السلام والعاشر، ومشروع قطار المونوريل بين مدينة الجيزة ومدينتى زايد و6 أكتوبر.

كما تقوم الهيئة بتنفيذ الأعمال المساحية الخاصة بمواقع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بـ3224 موقعا بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفيذ أعمال الرفع المساحى لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية لـ223 مدينة و4200 قرية و25083 من الكفور والعزب والنجوع.

كما تقدم الهيئة خدماتها للمواطنين ولجهات الدولة المختلفة من خلال حصر وتحديد الأملاك للأفراد وبعض الجهات بالدولة مثل مصلحة الري وهيئة الصرف بوزارة الرى وهيئة السكة الحديد ووزارة الأوقاف وعدد من المحافظات.

كما تقوم الهيئة بإنتاج الخرائط الطبوغرافية بمقاييسها المختلفة اللازمة لتخطيط المشروعات القومية وأعمال التخطيط العمرانى والتعداد السكانى وتوصيل المرافق وتلبية إحتياجات أجهزة الدولة والقطاع الخاص من الخرائط والتى تتم إتاحتها في صورة رقمية وورقية .

كما تساهم هيئة المساحة في تحديد التعديات على المنافع العامة وأملاك الدولة من خلال مشاركتها في أعمال لجنة استرداد وتقنين أراضي الدولة، حيث قامت الهيئة بالمعاينات المطلوبة لما يقرب من 60 ألف طلب وتدقيق إحداثيات 53 ألف طلب بقيمة إجمالية 337 مليون جنيه تقريباً.

وأكد سويلم السعي الدائم لتوظيف جميع الإمكانيات الفنية والإدارية بالهيئة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير المنتجات التي تقدمها الهيئة للجمهور، مع دراسة التوسع في تقديم خدمات جديدة للمواطنين تتناسب مع القدرات الضخمة التي تتميز بها الهيئة، مع العمل على توفير أحدث الأجهزة والمعدات التي تُسهم في تطوير أداء العمل، وتوفير التدريب والتأهيل اللازم لمهندسي وفني الهيئة خاصة في ظل الخصوصية التي تتمتع بها أعمال الهيئة.

جدير بالذكر أنه تم مؤخرا توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المساحة وإدارة المساحة العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بشأن تعظيم الاستفادة من مشروع المحطات الثابتة المكون من 44 محطة منتشرة بالدلتا حتى مطروح غربا ووادى النيل حتى إدفو جنوبا، بحيث يمكن لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الاستفادة من المشروع واستخدام طرق الرصد المختلفة بما يسهم فى الإسراع من تنفيذ الأعمال المساحية بدقة عالية، وذلك في إطار توجه الدولة لتوحيد أنظمة الإحداثيات المستخدمة بالدولة المصرية إلى نظام إحداثيات قياسى موحد بحيث يتم استخدامه بواسطة جميع الهيئات الحكومية والشركات المساحية المدنية المصرح لهم بتنفيذ أعمال الرفع المساحى بما يحقق سرعة وكفاءة تنفيذ المشروعات القومية.

هذا وتعد هيئة المساحة الجهة الرسمية المنوط بها إنشاء شبكات الثوابت الأرضية الأساسية للدولة وكذلك قياسات وحسابات الميزانية الدقيقة بهدف إنشاء روبيرات وكذلك قياسات الجاذبية المحلية وحسابها، وكذلك إنشاء الخرائط الأساسية للدولة، وتسعى الهيئة لتشغيل شبكة المحطات الثابتة - التي تغطي في مرحلتها الاولى منطقتى الوادى والدلتا - لتحقيق الاستفادة القصوى منها في خدمة المشروعات القومية للدولة ولتحقيق عائد مادى يساعد الهيئة على زيادة مواردها وتحديث وتطوير هذة الشبكة بما يخدم أهداف الدولة التنموية ويحقق الاستخدام الامثل للموارد المتاحة بالهيئة.

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