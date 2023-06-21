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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة التضامن تعلن تشغيل قسم جديد لسحب السموم بمركز العزيمة بالمنيا

صدى البلد

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تشغيل قسم جديد لسحب  السموم بمركز العزيمة التابع للصندوق بمحافظة المنيا، حيث يعد أكبر قسم على مستوى المحافظة.

 كما أعلنت تشغيل عيادات خارجية جديدة لاستقبال مرضى الإدمان من محافظة المنيا والمحافظات المجاورة وتقديم كافة الخدمات العلاجية مجانا ووفقا للمعايير  الدولية ليكون مركز العزيمة بالمنيا أول مركز نموذجى بالمحافظة.

 ويتوافر بالمركز عيادات خارجية وقسم " سحب  السموم " بجانب أقسام حجز داخلى للتأهيل النفسي والاجتماعي ومجمع ورش تدريب مهني " ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة وكهرباء " لتعليم المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل فى إطار  الدمج المجتمعي وتقديم خدمات ما بعد العلاج .

يأتى ذلك فى إطار  سلسلة الانشطة والفعاليات  التى ينظمها صندوق  مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والإتجار غير المشروع بها والذى يحتفى به العالم فى شهر  يونيه من كل عام .  

وشهد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعىُ ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى  حفل  تكريم 130  متعافى جديد من الإدمان بمركز العزيمة بمحافظة المنيا بعد تلقيهم كافة الخدمات العلاجية بالمركز مجانا ووفقا للمعايير الدولية  وحرص على مشاركة المتعافين ارتداء تيشرتات تحمل شعار " معا ضد وصم وتمييز متعافى الإدمان " احتفالا باليوم العالمى لمكافحة تعاطى المخدرات .

نقل الدكتور عمرو عثمان  تحيات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مؤكدًا حرص الوزيرة على توفير أوجه الدعم لهؤلاء المتعافين وتكثيف برامج التدريب المهني، حيث يتم تدريب المتعافين على حرف مهنية يحتاجها سوق العمل ضمن برنامج "العلاج بالعمل  لافتا الى أن  البرنامج التأهيلي بمراكز  العزيمة التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي يعتمد على " الدمج بين مجموعة برامج تأهليه " تتمثل في التأهيل النفسي والعلاج المعرفي السلوكي " وبرنامج مهارات منع الانتكاسة كذلك التأهيل المهني "العلاج بالعمل "، "والتأهيل البدني "و"العلاج بالرياضة "بجانب الأنشطة الترفيهية بشكل يومي، كذلك الدمج المجمتعى من خلال توفير قروض لتمويل مشروعات المتعافين ضمن مبادرة "بداية جديدة "بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعىُ وذلك في إطار الحرص على تقديم خدمات بعد العلاج المجانى والدمج المجتمعى للمتعافين.

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