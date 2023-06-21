حنان مطاوع في وعود سخية لأول مرة على حكايات

تبدأ قناة الحكايات1 الليلة الساعة الثامنة مساء ولأول مرة على شاشتها عرض مسلسل "وعود سخية" بطولة النجمة حنان مطاوع، يتكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نور محمود، سلوى خطاب، صفاء الطوخي، تيسير عبدالعزيز، سمر علام من تأليف أحمد صبحي وإخراج أحمد حسن.



تدور أحداث المسلسل حول سخية التي تتعرض للظلم، واتهامات كثيرة هي بريئة منها، فتبدأ شخصيتها في التحول إلى شخصية انتقامية في مواجهة كل من تآمر عليها.

وكانت قد أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة لتقديم شخصية “ صافية ” في مسلسل سره الباتع قالئة : “ حبيت الشخصية من غير ماشاوف سكربت من طريقة سرد وقصص المخرج خالد يوسف للشخصية ”.

وأضافت أنها عندما استمعت لـ القصة و الدور من مخرج العمل خالد يوسف، وافقت عليه، من البداية، معلقة :" مضيت قبل ما أقرأ وحبيت قصته الي سردها لان المخرج هو من يمسك زمام الحكاية و القصة لاننا بنخرج من خلال عينيه وروايته وحبيت قصته وللنضال والعالم القديم وأنا مفتونة بنوستالجيا المقاومة المصرية القديمة " .



وأضافت خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ة : " كنت محتاجه لتقديم عمل وطني وبه عناصر جذب كثيرة "ولو كنت رفضت الدور ده أو ماقمتش بيه كان هيفوتني كتير ".