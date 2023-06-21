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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة.. ياسمين عز بدون فلتر.. أحمد بدير ينتصر على مى العيدان

ياسمين عز
ياسمين عز

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

هز الوسط الفني.. نجم شهير يتخلص من حياته ويترك رسالة

هز خبر وفاة النجم العالمي الكوري الشهير تشوي سونج بونج، الوسط الفنى خاصة أنه معروف بأعمال الغنائية الشهيرة وهو ما تسبب فى حالة من الحزن الشديد.

وكشفت الشرطة عن ملابسات وفاة تشوي سونج بونج ، حيث وجدوه فى منزله ميتا بعد أن كتب رسالة له عبر إنستجرام تؤكد أنه أقدم على الانتحار والخلاص من نفسه.

ليلى علوى تحتفظ بالصدارة .. تعرف على إيرادات الأفلام أمس

تشهد دور العرض عددًا من الأفلام الجديدة، تتنافس في موسم الصيف بشباك التذاكر، وفي السطور التالية، نستعرض إجمالي الإيرادات، بشأن ليلة أمس، الاحد، حيث بلغت إيراداته 343139 جنيها.

«القاهرة السينمائي»: منح يسري نصر الله جائزة الهرم الذهبي التقديرية بالدورة الـ45

قرر مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم المخرج الكبير يسري نصر الله، بمنحه جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، وذلك خلال فعاليات دورته الـ 45، المقرر إقامتها في الفترة من 15 وحتى  24 نوفمبر المقبل؛ وذلك تقديرًا لما قدمه طوال مسيرته الفنية الحافلة .

رقم خرافي.. سعر فستان تارا عماد يثير جدل فى بيت الروبي

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار إليها بعد ظهورها أمس فى العرض الخاصة لفيلمها الجديد “بيت الروبى” حيث كانت ترتدي فستان أنيق كان حديث السوشيال ميديا.

وتبين ان الفستان الذى ارتدته تارا عماد فى العرض الخاص يبلغ قيمته 460 ألف جنيه وهو عبارة عن فستان شيفون باللونين الأسود والأحمر مع حزام أسود من المنتصف.

بدون فلتر.. ياسمين عز تثير الجدل بصورة عفوية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للاعلامية ياسمين عز ظهرت فيها بطريقة عفوية بعيدا عن إطار برنامجها وهو الأمر الذى اثار جدل بين الجمهور بسبب تغيرات التى تطرا عليها أثناء تقديم البرنامج.

وعلق عدد من الجمهور على صورة ياسمين عز حيث قال أحد النشطاء ياسمين عز بدون فلتر أو تدخل المخرج فى برنامجها ودافع احر عنها قائلا ياسمين عز فى كل الحالات جميلة.

51 شمعة في عيد ميلاد حسناء الفن نرمين الفقي.. سر عدم زواجها

تحتفل الفنانة نرمين الفقى اليوم، الأربعاء، بعيد ميلادها الحادى والخمسين، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة والتى لقيت إعجاب الجمهور عند عرضها.

بعد الحكم على مى العيدان.. تعليق نارى من ابنة أحمد بدير

نشرت سارة ابنة الفنان أحمد بدير تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تكشف فيه تفاصيل حكم القضاء الكويتى ضد الإعلامية مى العيدان فى قضية السب والقذف التى رفعها الفنان أحمد بدير ضدها.

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