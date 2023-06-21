رقم خرافي.. سعر فستان تارا عماد يثير جدل فى بيت الروبي

خطفت الفنانة تارا عماد الأنظار إليها بعد ظهورها أمس فى العرض الخاصة لفيلمها الجديد “بيت الروبى” حيث كانت ترتدي فستان أنيق كان حديث السوشيال ميديا.

وتبين ان الفستان الذى ارتدته تارا عماد فى العرض الخاص يبلغ قيمته 460 ألف جنيه وهو عبارة عن فستان شيفون باللونين الأسود والأحمر مع حزام أسود من المنتصف.

أعلنت الشركة المنتجة لفيلم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز بيت الروبي عن طرح الفيلم ابتداء من مساء غد الأربعاء فى 102 دار عرض على مستوى أنحاء الجمهورية.

ونشرت الشركة خريطة الفيلم وأسماء جميع السينمات التى يتواجد فيها الفيلم لبدء حجزه عن طريق أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة فى حجز التذاكر أون لاين.

برومو فيلم بيت الروبي

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي البرومو الرسمي له استعداد لعرضه فى السينما يوم 21 من شهر يونيو الجارى.

وظهر فى البرومو الإعلامية منى الشاذلي والتى تظهر ضمن أحداث الفيلم كضيفة شرف، كما قام كريم عبد العزيز بالغناء ضمن أحداث الفيلم لتكون هذه هي المرة الأولى الذى يخوض فيها تجربة الغناء. الفيلم يتم طرحه مع احتفالات عيد الأضحي ويستمر حتى نهاية موسم الصيف فى مصر وباقى الدول العربية.

كريم عبد العزيز وبيتر ميمي

فيلم "بيت الروبى" يجمع كريم محمود عبد العزيز والمخرج بيتر ميمى للمرة الرابعة في السينما بعدما قدما فيلم "موسى" العام الماضى، وشارك فى بطولته إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامى، و"من أجل زيكو" الذى شارك فى بطولته منة شلبى، محمد محمود، ومحمود حافظ، وتأليف مصطفى حمدى وإخراج بيتر ميمى، إضافة إلى فيلم "شلبى" الذى عرض بداية العام الجديد.

أما كريم عبد العزيز فيتعاون مع المخرج بيتر ميمى للمرة الأولى في السينما والثالثة بوجه عام، وذلك بعدما قدم معه مسلسل "الاختيار" الجزء الثاني والجزء الثالث، وكان مقررا التعاون سوياً في مسلسل "الحشاشين" في رمضان المقبل، إلا أنه تم تأجيله لشهر رمضان 2024 حسبما أعلن كريم عبد العزيز بسبب أن العمل ضخم إنتاجياً ويحتاج إلى وقت كبير للتحضيرات.

أغنية بيت الروبي

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم بيت الروبي الأغنية الدعائية للفيلم “سمع هس” والتى يقوم بغنائها كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومحمود العسيلي.

الأغنية من كلمات فليبينو وألحان وتوزيع أحمد طارق يحيى، ومن إخراج بيتر ميمي.

تارا عماد

تارا عماد