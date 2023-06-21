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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» يطلق مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج

بيت الزكاة
بيت الزكاة

أطلق «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مبادرة «فرحة» لتيسير الزواج بجميع محافظات الجمهورية، على أن يبدأ تقديم الطلبات بدءًا من اليوم وحتى نهاية أجازة عيد الأضحى المبارك.
وأكد «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ»  في بيان له اليوم الاربعاء الموافق 21 يونيو 2023، على حرصه لتقديم المساعدة للشباب المقبل على الزواج وغير قادر على تحمل أعباء الحياة عن طريق مساعدتهم فى شراء مستلزمات الزواج وتوفير الأجهزة الكهربائية والاحتياجات المعيشية لإتمام اجراءات الزواج.
وأوضح البيان أن التقديم للاستفادة من مبادرة «فرحة» سيكون عن طريق الموقع الإلكتروني :https://baitzakat.org.eg/ZakatRequest/?id=10 
أشار «بَيْتُ الزُّكاةِ» إلى أن المستندات المطلوبة للتقديم، هي:
صورة البطاقة الشخصية للاب والام
صورة البطاقة الشخصية للعروس.
صورة شهادات الميلاد للأخوة والاخوات.
صورة وثيقة زواج حديثة لم يمر عليها أكثر من ٦ شهور.
صورة عقد الايجار .
برنت تأمينات اجتماعية.
صورة إيصال مرافق /كهرباء او غاز او مياه.
 

وأكد البيان أن بيت الزكاة والصدقات المصري يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين افراد المجتمع وتنمية اموال الصدقات والتبرعات والوصايا والهبات والاعانات الخيرية في اعمال البر فضلا عن صرف أموال الزكاة في وجوهها المقررة شرعًا.


أوضح «بَيْتُ الزُّكاةِ والصَّدَقاتِ الْمِصْرِيَّ» أنه سيتم خلال المبادرة تقديم مساعدات نقدية مباشرة لمساعدة الفتيات على شراء مستلزمات الزواج الأساسية ، كمساهمة من بيت الزكاة في مشاركة الأباء أومن يعول تلك الفتيات في تحمل أعباء ونفقات الزواج أو من لم يستطع تلقى تلك الخدمة من الهيئات والجهات المعنية ولجمعيات الخيرية فى مناطق سكنهم .
 

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