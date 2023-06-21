مفاجأة بشأن العقوبة المتوقعة لمصور راقصة الفستان الأزرق.. فيديو

أكد محمود عطية، المحامي بالنقض، أن ما قامت به فتاة الفستان الأزرق كان غير مقبول، وكانت تستعرض حركات يصعب على الكثير من الراقصات تنفيذها، معلقًا: "تأتي بحركات لا تأتي بها الراقصات، وملهاش حق تزعل من التصوير".

وأضاف المحامي بالنقض، خلال مداخلة على قناة “الحدث اليوم”، أن الفتاة كانت ترقص في مكان عام، ولأن الحضور أكثر من 5 أفراد، أصبحت ترقص في مكان عام وليس مكان خاص، وذلك وفق القانون.

وأشار إلي أن هذا الأمر ليس خصوصية، وأن الفتاة ترقص وسط عدد كبير من المواطنين، وأن مصور الفيديو لن توقع عليه أي عقوبة.

وتابع: "مصور الفيديو تم القبض عليه، ولكن هذه الفتاة ليس لها خصوصية، والمصور سيتم الإفراج عنه وفقًا لـ القانون ومحكمة النقض".



