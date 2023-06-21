مجلس جامعة الأزهر يهنئ كلية طب البنات لحصولها على شهادة الأيزو الدولية

قدم مجلس جامعة الأزهر خلال اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ التهنئة إلى كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة الكلية؛ بمناسبة حصولها على شهادة الأيزو الدولية (2018: 21001) في الإدارة و جودة التعليم، والتزام الكلية بمعايير الجودة العالمية من المجلس الوطني للتدريب والتعليم وهذه هي السابقة الأولى لكليات الطب بجامعة الأزهر.

وأشاد رئيس الجامعة بجهود الكلية؛ حيث كانت في طليعة الكليات التي حصلت على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وأيضًا كانت سباقة في حصولها على شهادة تجديد الاعتماد.

كما قدم مجلس الجامعة التهنئة إلى كليات: أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالزقازيق، وأصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنصورة، واللغة العربية جامعة الأزهر بالمنصورة؛ لحصولهم على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

وقدم المجلس التهنئة إلى كلية الزراعة جامعة الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور جمال عبد ربه، عميد الكلية؛ بمناسبة فوز فريق الكلية بجائزة الإسكوا بالأمم المتحدة لأفضل محتوى علمي رقمي عربي.