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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

القومي للمسرح يطلق اسم الراحل "أبو العلا السلاموني" على مسابقة التأليف

صدى البلد

أعلنت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض، إطلاق اسم الكاتب الكبير الراحل محمد أبو العلا السلاموني، على مسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول في الدورة السادسة عشرة ، تكريما وتخليدا لاسم كاتبنا الراحل .  

وكان المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الـ١٦، التي تقام في الفترة من ٢٧ يوليو وحتى ١٢ أغسطس، قد أعلن عن موعد وشروط التقديم لمسابقة التأليف المسرحي للعمل الأول، حيث بدأ التقديم في ١٥ يونيو الجاري، ويستمر لمدة شهر، حيث ينتهي في ١٥ يوليو المقبل، ويمنح المهرجان للفائزين شهادات تقدير، ودرع للفائز الأول وآخر للفائز الثاني، مع التوصية بطباعة النص المسرحي الفائز في هيئة الكتاب، بالإضافة لجوائز مالية أخري سيعلن عن قيمتها قريبا .

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يُذكر أن، الكاتب الراحل محمد أبو العلا السلاموني، من مواليد محافظة دمياط عام 1941، تخرج في كلية الآداب، جامعة القاهرة عام 1968، عمل بالتدريس في التربية والتعليم، ثم انتقل مديرًا للفرق القومية المسرحية، ثم مديرًا عامًا للمسرح، ومستشاراً للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ترأس تحرير سلسلة نصوص مسرحية «2012». 

وكان الراحل عضوا باللجنة الدائمة للمسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، وله العديد من الأعمال المسرحية، منها «مآذن المحروسة، الثأر ورحلة العذاب، البحيرات المــرة، الحب في عصر الجفاف، صفقات ممنوعة، رسالــة خطرة، أحــلام مسروقة، الورثــة، المتاهة، قصة مدينة، حكاية بلا بداية ولا نهاية، اللص والكلاب»، وغيرها من الروايات التي تحولت إلى أعمالاً فنية في السينما والمسرح والتليفزيون، وكذلك حصل على العديد من الجوائز، منها «جائزة الدولة التشجيعية في الآداب، وسام الدولة في العلوم والفنون من الطبقة الأولى 1986، جائزة الدولة في التفوق في الفنون 2012»، كما حصل على العديد من الجوائز عن عدد من الأعمال التي كتبها.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الدورة السادسة عشر المسرح الكبير المسرح المصري مهرجان القومى للمسرح نصوص مسرحية محمد أبو العلا السلاموني

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