عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: نجل أصالة يجري عملية جراحية.. وفاة مغني راب على المسرح.. وهدية سعد لمجرد لزوجته

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أصالة و سعد لمجرد :

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

علم “صدى البلد” أن علي طارق العريان ؛ نجل الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان قد أجرى عملية جراحية أول أمس.

وأجري علي طارق العريان عملية اللوز؛ ولم تظهر والدته أصالة في أي صورة معه في ظل تواجدها فى السعودية


صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

توفي مغني الراب الأمريكي، بيج بوكي عن عمر يناهز الـ 45 على المسرح خلال إحيائه أحد الحفلات الغنائية في مدينة بومونت بولاية تكساس الأمريكية.

 

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

كشف النجم أحمد سعد ، عن رأيه بالمقارنة بينه وبين النجم محمد رمضان في مجال الغناء، وذلك من خلال برنامج "كاربول كاريوكي"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي.

بعد خروجه من السجن.. تعرف على هدية سعد لمجرد لزوجته غيثة

شارك النجم المغربي سعد لمجرد، جمهوره ومتابعيه، هديته لزوجته غيثة العلاكي.

أصالة سعد لمجرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

400 جنيه في يوم وليلة|أسعار الذهب تسجل أكبر موجة خسائر.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة.. الأهلي يضم نجم فيوتشر للموسم المقبل

شروط جديدة لزواج المرأة بعد وصولها هذه السن ..وعقوبات للمخالفة

شاومينج يزعم تسريب امتحان اللغة الاجنبية الثانية بإجاباته قبل توزيه باللجان..والتعليم: ماحصلش

صدمة كبيرة وذهول الجمهور.. وفاة مغني راب شهير على المسرح

قرار عاجل من الأهلي بشأن تجديد عقد حسين الشحات

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص .. غدا

موضوعات متعلقة

بعد خروجه من السجن.. تعرف على هدية سعد لمجرد لزوجته غيثة

أحمد سعد عن مقارنته بـ محمد رمضان : هو عارف إنه مؤدي

نجل أصالة يجري عملية جراحية والفنانة تتغيب عن الحضور.. صورة

أخبار الفن.. شيماء سيف تفقد جزءا كبيرا من وزنها.. وإصابة فنانة على المسرح من معجب

إلهام شاهين: واثقة أني هموت وانا بمثل وهذا شيء جميل

خست النص .. شيماء سيف تثير ضجة في أحدث ظهور

وقف جنبي كتير وبنحترم اختلاف بعض| أبرز تصريحات شاليمار زوجة خالد يوسف

3 غرز بالوجه.. تفاصيل إصابة مغنية أمريكية على المسرح ونقلها للمستشفى "فيديو"

ترشيحاتنا

وكالة الفضاء الأفريقية.. كيف تساهم في دعم المشروعات الصغيرة بمجال التكنولوجيا؟

نشرة المرأة: استخدامات مختلفة لملمع الزجاج.. أطعمة تجنبها فورا تؤثر على صحتك.. أضرار معطر الجو

حكم قراءة سورة بعد الفاتحة في كل ركعات الصلاة.. اعرف الموقف الشرعي

للمرة الثانية خلال 2023.. إقرار زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور اليوم

مشادات وطرد.. حكاية لافتة محمد عادل شهيد وعريس الجنة أمام قبره.. شاهد

كيف انتصر الحوار الوطني لأهداف ثورة 30 يونيو ؟ برلمانية تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزيتون الأسود؟

انطلاق ورش الكتابة الإبداعية والخط العربي في دار الكتب بطنطا| صور

8 أكاذيب عن هرم خوفو..علي أبو دشيش يرد بالأدلة على نهى العمروسي

مكسيم غوركي مؤسس مدرسة الواقعية الاشتراكية.. محطات من حياته

فيديو

انا مسحورة.. ماذا قالت والدة فتى الشرقية أمام المحكمة |شاهد

كتبوا على قبره "الشهيد"..طرد أسرة محمد عادل من مقابر الصدقة |شاهد

أنا الوحيد اللي بيتحبس كل شوية..مرتضى منصور أمام المحكمة في الطعن على عزله|شاهد

تفاصيل جديدة عن أزمة احتفال أفشة.. وعروض احتراف لـ الشناوي |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

د. صفوت عمارة

عشر ذي الحجة أفضل الأيام

المستشار أسـامة الصعيدي

الجهل بالقانون بين الواقع والمأمول

مني أحمد

لبنان إلى أين

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الرأي اليوم.. عن ربع قرن من العِشْق

اﻟﻤﺰﻳﺪ