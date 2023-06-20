أخبار الفن: نجل أصالة يجري عملية جراحية.. وفاة مغني راب على المسرح.. وهدية سعد لمجرد لزوجته

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد العديد من الأخبار العالمية والمحلية الهامة عن أصالة و سعد لمجرد :

علم “صدى البلد” أن علي طارق العريان ؛ نجل الفنانة أصالة والمخرج طارق العريان قد أجرى عملية جراحية أول أمس.

وأجري علي طارق العريان عملية اللوز؛ ولم تظهر والدته أصالة في أي صورة معه في ظل تواجدها فى السعودية

توفي مغني الراب الأمريكي، بيج بوكي عن عمر يناهز الـ 45 على المسرح خلال إحيائه أحد الحفلات الغنائية في مدينة بومونت بولاية تكساس الأمريكية.

كشف النجم أحمد سعد ، عن رأيه بالمقارنة بينه وبين النجم محمد رمضان في مجال الغناء، وذلك من خلال برنامج "كاربول كاريوكي"، الذي يقدمه الإعلامي هشام الهويش عبر تليفزيون دبي.

شارك النجم المغربي سعد لمجرد، جمهوره ومتابعيه، هديته لزوجته غيثة العلاكي.