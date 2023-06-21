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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قائمة بيراميدز لمواجهة الاتحاد السكندري في كأس مصر

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة معسكر مباراة الاتحاد السكندري في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

ويحل بيراميدز ضيفا على الاتحاد السكندري في السادسة والنصف من مساء الخميس، على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - أحمد دعدور - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

وأدى الفريق مرانه الأخير بملعب الدفاع الجوي، قبل السفر إلى الإسكندرية للدخول في معسكر بها حتى موعد المباراة.

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