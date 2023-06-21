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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال متلقى الأحزاب السياسية

مستقبل وطن: النشاط الاجتماعي للحزب اعتمد على عدة مراحل من الانتشار بجميع المحافظات

ملتقى الأحزاب السياسية
ملتقى الأحزاب السياسية

قال أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم الحزب وعضو مجلس الشيوخ، إن النشاط المجتمعي لحزب مستقبل وطن اعتمد على عدة مراحل من الانتشار في جميع محافظات الجمهورية، أبرزها التعليم والمرأة والشباب والرياضة وقوافل الخير وهدية الرئيس.

معارض المستلزمات الدراسية


وأضاف عبدالجواد في كلمته خلال ملتقى الأحزاب السياسية، أن الحزب نظم العديد من الفعاليات في التعليم من بينها مسابقة أوائل الطلبة، ومعارض المستلزمات الدراسية، ومراجعات الطلاب في مختلف المراحل ، ودورات تدريبية، بالإضافة إلى دوري مستقبل وطن ، ورحلات عمرة للأم المصرية وحملة شتاء دافئ.


وأشار أمين تنظيم الحزب إلى، أنه تم تنظيم حملات لمحو الامية ، وتنظيم ندوات للمرأة في كافة المحافظات ، بالإضافة إلى المبادرة الأهم والأضخم هدية الرئيس وذلك لخدمة ودعم الأسر الأكثر احتياجا.


وكان انطلق منذ قليل المرحلة الأولى من الملتقى السياسي للأحزاب بمشاركة حزب مستقبل وطن، وحزب الشعب الجمهوري وحزب حماة الوطن وحزب مصر الحديثة وحزب المؤتمر، وتحالف دعم الأحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بحضور أعضاء الهيئات البرلمانية، والأمناء وأمناء التنظيم وأمناء الشباب وأمناء الإعلام وأمناء العمل الجماهيري للأحزاب والكيانات المشاركة.

ويهدف الملتقى، لتسليط الضوء على جهود الأحزاب السياسية خلال العام الماضي، وعرض الرؤية المستقبلية من الأنشطة الحزبية والعمل المجتمعي والأجندة التشريعية التي سيتم مناقشتها من خلال نوابهم بغرفتي البرلمان.

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