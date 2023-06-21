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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المخابرات العسكرية الأوكرانية تعلن تعرض مقرها في كييف لـ قصف روسي

أوكرانيا
أوكرانيا

قال رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، اليوم الأربعاء، إن مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية في العاصمة كييف تعرضت للهجوم.

وقال يوسوف لوسائل إعلام أوكرانية: ”الشيء الأساسي الذي نحتاج إلى معرفته: نعم، كانت هناك هجمات لكن عمل مديرية المخابرات الرئيسية لم يتوقف لمدة ساعة".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك”، بأن رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، أصيب خلال قصف صاروخي روسي على مقر المخابرات في كييف، وهو الآن في مستشفى في برلين.

 وحسب "سبوتنيك"، قال موظف في وكالات إنفاذ القانون الروسية، نقلًا عن مصادر في المخابرات العسكرية الأوكرانية: "بحسب المعلومات التي تلقتها قوات الأمن الروسية من مصادر في المخابرات الرئيسية الأوكرانية، فقد أصبح معروفا أن كيريل بودانوف أصيب خلال غارة روسية على مبنى مديرية المخابرات الرئيسية الواقع في كييف، صباح يوم 29 مايو".

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 وأضاف: “بعد إصابة بودانوف، نُقل بطائرة هليكوبتر إلى قاعدة عسكرية في رزيسزو البولندية، حيث حلقت طائرة إجلاء أمريكية خصيصًا له، حيث سلمت رئيس المخابرات الأوكرانية إلى ألمانيا”

من جانبها، أفادت صحيفة “التلجراف” البريطانية، بأن أوكرانيا لا تستطيع تأكيد وجود رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، على قيد الحياة.

وأوضحت صحيفة التلجراف، أن “حالة بودانوف الحالية غير معروفة، حيث قال مساعدوه إنه على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكن لم يتم نشر أي صور تؤكد ذلك".

المخابرات العسكرية الأوكرانية كييف أوكرانيا

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