دعاء يوم التروية للميت .. احرص عليه

على المسلم أن يكثر من التلبية في هذا اليوم بقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك، هذه الكلمات يستحب الحرص عليها في يوم التروية، كما يجوز دعاء يوم التروية للميت حتى يكون للميت نصيب من الدعاء أن يغفر الله له ويرحمه ويجعل مثواه الجنة ويوسع له في قبره، والحاج-إذا صلى فجر اليوم التاسع مكث حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت سار من منى إلى عرفات ملبياً أو مكبراً، لقول أنس رضي الله عنه: «كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه» رواه البخاري

دعاء يوم التروية للميت اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلاً خيرًا من أهله، وادخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، ومن عذاب النار.

-اللهم أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين، اللهمّ أنزله منازل الصديقين، والشهداء، والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ولا تجعله حفرةً من حفر النّار، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنة.

اللهم يا الله آجرني في هذه المصيبة، واخلف علي بما هو خير لي، اللهم لا تفتني من بعده، اللهم لا تحرمني أجره، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

-ويستحب ان نقول في دعاء يوم التروية للميت اللهم اجزه عن الإحسان إحساناً، وعن الإساءة عفواً وغفراناً، اللهمّ إن كان محسناً فزد من حسناته، وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيّئاته، اللهمّ أدخله الجنّة من غير مناقشة حساب، ولا سابقة عذاب، اللهمّ آنسه في وحدته، وفي وحشته، وفي غربته

-اللهم إن في القبور أشخاص نحبهم وأحبونا، اللهم نسألك بكل اسم هو لك أن تغفر لهم وترحمهم، اللهم فسح لهم في قبورهم، واجعلها روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار، اللهم حرم وجوههم على النار برحمتك يا أكرم الأكرمين يا الله.

-اللهم إني أسألك له الدرجات العلى من الجنة، وادخله الجنة، وأسألك له خلاصًا من النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرًا كما حملته على الذين من قبلنا، سبحانك ربي وإليك المصير.

كما نقول في دعاء يوم التروية للميت اللهم أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها، اللهم املأ قبره بالرضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

- اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرحيم.

- اللهم نور له قبره و آنس وحشته ووسع مدخله ، اللهمّ افسح له في قبره مدّ بصره، وافرش قبره من فراش الجنّة،اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين.

- اللهم اغفر لميتنا، وارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين ، وأفسح له في قبره ونور له فيه.

- يا قيوم أقمه على نور في قبره، ومستبشرا بحسن إجابته وتثبيتك إياه عند السؤال، اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف الأرض عن جنبيها.

- اللهم إن عبادك في ذمتك وحبل جوارك، فقهم فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لهم وارحمهم، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلا خيرًا من أهله وذرية خيرًا من ذريته وزوجا خيرًا من زوجه وأدخله الجنة بغير حساب برحمتك يا أرحم الراحمين

اللهم أرحم من لا شمس تشرق عليهم ولا قمر يضيء عتمتهم اللهم أنر قبورهم وأسقها بفيض من جنتك.وهب لهم سعه لا يرى لها نهاية، اللهم أرحم زوجي وأموات المسلمين، اللهم أدخل زوجي بمنك وكرمك جنات النعيم، اللهم إني أسألك الفردوس الأعلى نزلاً له، ربي انه ليس معي ولكنه في قلبي في دُعائي انتقل إلى جوارك لكنه موجود في كل تفاصيل حياتي



دعاء يوم التروية للمتوفي



-اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل “إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب.

-اللهم اجعل قبره روضه من رياض الجنة لا حفره من حفر النار.

-اللهم اغفر له و ارحمه و اعف عنه و اكرم منزله

-اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله وذرية خيراً من ذريته

-اللهمَّ اعفُ عن ميِّتنا واغفر له وارحمه وأنت خير الراحمين. ربِّ هب لفقيدنا من لدنك رحمةً إنّك أنت الوهَّاب. اللهمَّ اغفر لأمواتنا ذنوبهم وقِهم عذاب النَّار. ربَّنا اغفر لأمواتنا ذنوبهم وإسرافهم في أمرهم وكفِّر عنهم سيِّئاتهم.

-اللهم إنه عبدك وابن عبدك، خرج من الدنيا، وسعتها، ومحبوبها، وأحبائه فيها، إلى ظلمة القبر، وما هو لاقيه، اللهمّ إنّه كان يشهد أنك لا إله إلا أنت، وأن محمداً عبدك ورسولك، وأنت أعلم به.

-اللهمّ احشره مع المتّقين إلى الرّحمن وفداً، اللهمّ احشره مع أصحاب اليمين، واجعل تحيّته سلامٌ لك من أصحاب اليمين، اللهمّ بشّره بقولك "كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم في الأيّام الخالية"، اللهمّ اجعله من الّذين سعدوا في الجنّة، خالدين فيها ما دامت السّماوات والأرض.

دعاء وقفة عرفات للأبناء

دعاء وقفة عرفات للأبناء ، يوم عرفة أهم يوم في حياة المسلم، وأهم 16 ساعة علينا اغتنامها جيدا سواء في الدعاء لأنفسنا أو للميت أو بدعاء وقفة عرفات للأبناء ، كما أن صيامه يُكفّر سنتين من الذنوب سنة قبله وسنة بعده، وفي وقفة عرفات الدعوة فيه مُستجابة يقينا وعلى أصحاب الحاجات والهموم والكروب والأمنيات أو كل من يريد دعاء وقفة عرفات للأبناء أمامنا فرصة ذهبية.. دعاء وقفة عرفات للأبناء فيما يلي.

ويستحب في دعاء وقفة عرفات للأبناء اللهم أسعدهم وأسعدنا بهم ومعهم ولاتشقيهم وتشقينا بهم ، اللهم أنعم على ذريتى بنعمة السمع والبصر وجميع النعم ولا تحرمهم خير ماعندك بسوء ماعندى.

- دعاء وقفة عرفات للأبناء اللهم ارزق ذريتى الصحة والعافية والذكاء والنباهة وسرعة وقوة الحفظ والفهم

- اللهم اجعل مخافتك فى قلوبهم وأمام أعينهم وفى أقوالهم وأفعالهم وحركاتهم وسكناتهم اللهم ارزقهم حسن الخلق اللهم ألن جانبهم وألن طباعهم كما ألنت الحديد لداوود ، اللهم اجعل ذريتى ومن أوليتنى أمرهم حجة لي.

- اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم



-اللهم اجعل ذريتى مصدراً لفخرى واعتزازى اللهم اجعل محبة ذريتى فى قلوب عبادك وسخر لهم القلوب اللهم ارزق ذريتى حظاً فى الدين وحظاً فى العلم وحظاً فى الخَلق وحظاً فى الخُلق وحظاً فى محبة اللهم عظم مكانة ذريتى

وارفع شأنهم بين عبادك.



- اللهم فى هذه الايام العشر المباركة صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد نور النور، الذي يفتح به الصدور، وجميع الأمور، من هو زين الكون والحب الرباني المكنون، بعدد كل ما قال له الله كن فيكون، وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم النشور، بجاهك يا عزيز يا غفور، ويا خالق النبي محمد من نورك، والملائكة من نوره، يا حي يا قيوم يا نور النور.

-اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومُنَّ علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا.

سبحانك ﴿يَا غَنِيُّ﴾ اِجْعَلْني غَنِياًّ بِافْتِقَارِيْ إِلى كَرَمِكَ وَأَفْضَالِكَ وَكُنْ بِي حَفِياًّ يَوْمَ وُرُوْدِيَ عَلَيْكَ بِإِحْسَانِكَ وَإِجمَالِكَ. اللهم لا تسقطنا من عينك ولا تجعلنا شواغل خلقك، وثبتنا على ما فطرتنا وأقمنا حيث ترضى.

-اللهم بحق ذاتك، وتجليات صفاتك، ومحبة نبيك، وليال العشر التى اختصصتها بتجليات مغفرتك، أعطني من فضلك عطاءً وفيًّا، أتقرب بسببه لأبواب محبتك، وأكون من أهل حضرتك، وأشاهد أسرارك القدسية؛ فأفوز بعطية جودك الوفية بفضلك وكرمك يا الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد و على آله وصحبه وسلم