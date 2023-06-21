بدراوي: مصر تملك الثروات والحلم يحفز الأمة على تحقيق أكثر من إمكانياتها

أكد الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي الكبير، أن المحاضرة التي ألقاها “مستقبل مصر” كجزء من مستقبل العلم والعالم" كان متفق على عنوانها منذ 6 أشهر مع الدكتور أحمد عكاشة، ويفكر دائمًا في المستقبل ولم يتغير العنوان بمرور الوقت ولكنه أزداد التعلق به.

وأشار "بدراوي"، خلال حواره عبر الإنترنت مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه قبل هذه المحاضرة جلس من مجموعة من الشباب والعاملين في بعض الشركات وحوار مع الذكاء الاصطناعي للتعرف على الطريقة التي يفكر بها هذه المجموعات في المستقبل، موضحا أن التطرق إلى مصر الماضي والحاضر والمستقبل كان احد جوانب المحاضرة.

حضارة وثروات

وتابع: "الأحلام في مصر الآن ضيقة ومرتبطة في هرم الاحتياجات بالقاعدة كالعمل والنوم والشغل"، مؤكدًا أن مصر غدًا مختلفة ومن الممكن أن ينظر إليها بدراسة جدوى، مشددًا على أن مصر بكل ما فيها من حضارة وثروات وشباب مبدع ومعادن وظواهر طبيعية لكن الحلم مختلف وطموح.

وأضاف أن مصر تملك كل الثروات ومن الممكن أن نحلم بها في المستقبل، متابعًا: "الحلم لابد أن يكون كبير ويتحول المجتمع لمجتمع يحلم وليس مجتمع يعيش دخان أزرق، والحلم تحقق في اليابان وماليزيا وكوريا الشمالية وجميعها كانت أحلام وليست دراسة جدوى"، حيث إن الحلم يحفز الأمة على تحقيق أكثر من إمكانياتها.







