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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

خلال ندوة| حسام بدراوي يشرح كيف يرى الحياة في مستقبل مصر القريب

صدى البلد

أقيمت ندوة بعنوان “مصر المستقبل كما أراها”  حضرها المفكر السياسي الكبير،  الدكتور حسام بدراوي، والدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الأمراض النفسية بطب عين شمس، الرئيس الشرفى للجمعية المصرية للطب النفسي، والدكتور محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ، والتي أقيمت في فندق تريومف بالتجمع الخامس.

طرح المفكر السياسي الكبير،  الدكتور حسام بدراوي، سؤال يشعل الفضول ويحرك الأذهان عن شكل الحياة فى المستقبل القريب  في مصرنا العزيزة وكيف نراها.

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وأجاب بدراوى،  خلال محاضرة بعنوان " مصر المستقبل كما أراها "،  ان هناك عدة" ركائز" منها ان مصر زمان والآن وبكرة - مستقبل مصر كجزء من مستقبل العلم والعالم -مصر المستقبل من وحي آماله وخياله - السبيل لتحقيق ذلك.

وتساءل المفكر السياسي الكبير،  ضمن الركيزة الأولى عن مصر زمان وكيف نراها؟ حيث أكد أننا جميعا سوف نراها من زوايا مختلفة، فالبعض سيراها القوة الناعمة وقامات الفن والغناء الذين صدروا مصر كبوابة للفن والرقى.

 وأضاف بدراوي،  أن هناك البعض يراها من منظور الثقافة والقامات الأدبية الذين أثروا العالم بمؤلفاتهم، واخرون يرونها من منظور سياسي ويتذكرون زعماء مصر وقاداتها السياسين، والبعض يراها مصر التاريخ وملوكها العظماء على مر العصور.

وتابع:" البعض الاخر سيربط مصر برحلة العائلة المقدسة ، وموقف البلاد من المسيحية واختلافها العقائدي مع روما ونشأة الأرثوذكسية مقابل الكاثوليكية ، وسيذكرون أيضا أثر مصر علي الإسلام وتأثيرها في الإمبراطورية الإسلامية سياسيا ودينيا ".

حسام بدراوي أحمد عكاشة الدكتور حسام بدراوي الدكتور أحمد عكاشة المفكر السياسي رحلة العائلة المقدسة

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