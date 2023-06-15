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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ثقافة

تنمية مهارة التقليد الحركى فى نادى ذوى الهمم بالحديقة الثقافية للأطفال

صدى البلد

يستمر المركز القومي لثقافة الطفل فى تقديم ورش تنمية المهارات لأبناء نادى ذوى الهمم بالحديقة الثقافية للأطفال بإدارة الباحثة ولاء محمد، وتم تقديم نشاط تنمية مهارة التقليد الحركي عند الأطفال وذلك لتنمية قدرتهم على التقليد والحركة مع منال منيب وذلك يوم الأحد والخميس من كل أسبوع، ويأتى ذلك تحت رعاية  الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، و إشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. 

جدير بالذكر، أن  المركز القومي لثقافة الطفل، أعلن عن المستوى الأول من ورشة "النحت" في حديقة الفنون، ويأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وإشراف الدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة.

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وتتضمن الورشة، تعليم رسم البورتريه وشرح النسب المثالية للجسم.، كيفية ممارسة عمل البورتريه من خلال الطين ويقسم إلى الكتل على حسب تنسيق الشكل، بداية شرح كل تفصيلة من تفاصيل البورتريه، إنهاء البورتريه وتلميعه، عدد الحصص “4”، يوم الأحد من كل أسبوع الساعة العاشرة والنصف صباحاً، سن القبول من 10 إلى 15 سنة، يُمنح الدارس شهادة إجتياز الكورس.

-الخامات والأدوات المستخدمة فى الكورس، اسكتش كانسون أبيض، أقلام رصاص، ممحاه، 5 أكياس طين اسواني كبير، ضفر معدن وخشب “الخاصة بالنحت”، قطعة خشب MDF 30×30.

-يتم التسجيل مسبقا على موقع المركز القومي لثقافة الطفل “عيالنا” وملء استمارة التسجيل على موقع المركز القومى لثقافة الطفل

ويتم طباعة الاستمارة بعد التسجيل بالإضافة إلى صورة لشهادة ميلاد الطفل، وذلك لتقديمها في إدارة حديقة الفنون، بمقر المركز القومي لثقافة الطفل، بالهرم، علما بأنه لن يتم قبول طلبات الالتحاق لمن لم يسجل على موقع “عيالنا” ويقدم الاستمارة مطبوعة، وسعر الاشتراك 100 جنيه للكورس الواحد.

القومي لثقافة الطفل الدكتورة نيفين الكيلاني المركز القومي لثقافة الطفل المجلس الأعلى للثقافة ثقافة الطفل حديقة الفنون

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