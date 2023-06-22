عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شركة ASUS تعلن أخيرا عن موعد إطلاق وحدة تحكم الألعاب ROG Ally

شركة ASUS  تعلن أخيرا
شركة ASUS  تعلن أخيرا عن إطلاق وحدة تحكم الألعاب ROG Ally

أعلنت شركة ASUS أخيرًا عن موعد إطلاق وحدة تحكم الألعاب الخاصة بها ROG Ally وذلك بعد طول انتظار من محبي ومستخدمي الألعاب الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الجهاز رسميًا يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو. 

 

وبحسب موقع GSMArena فإن إطلاق وحدة تحكم الألعاب ROG Ally سيكون مقتصرا على الهند فقط، وسيتم إتاحة بيع الجهاز في عدد من المتاجر الكبرى، على أن يتم إطلاقه في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.  

 

ويعد جهاز ROG Ally عبارة عن وحدة تحكم ألعاب محمولة ، ويعتمد الجهاز على نظام ويندوز الأساسي، حيث يتميز بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme مع معالج Zen4 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات 12CU Radeon RDNA 3 مع حد طاقة قابل للتعديل من 9 إلى 30 وات. 

 

ويتميز جهاز ROG Ally من شركة ASUS بشاشة VRR قياس 7 بوصات 1080 بكسل 120 هرتز في الثانية، وذاكرة وصول عشوائي من نوع  LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت  رام. 

 

ويوفر جهاز ROG Ally من شركة ASUS  وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت من نوع PCIe 4.0 NVMe M.2 مع توسيع microSD ، ومكبرات صوت استريو ، واتصال لاسلكي ، وبطارية 40 وات في الساعة.

 

 

شركة Asus ROG Ally وحدة تحكم الألعاب الإلعاب الإلكترونية وحدة تحكم الألعاب ROG Ally

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

عاجل | الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

المسدس تعطل.. معيد جامعة طنطا خطط لقتل استاذه بـ 13 طلقة

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البريطاني يكشف حقيقة ترشحه لمنصب أمين عام حلف الناتو

هاني حتحوت يكشف تفاصيل عقد سيف فاروق جعفر مع الزمالك.. فيديو

في يومه العالمي.. التضامن تكشف تفاصيل إطلاق مبادرة "الأب القدوة"

قبل اجتماع المركزي.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس

القضاء الأمريكي يعلن موعد محاكمة هانتر بايدن

مستمر لـ 3 أشهر | الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين قبل العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول لحم الغنم؟

حالة شديدة الغرابة.. رجل هندي يكتشف حمله في توأم لمدة 36 عامًا

احتفالا بذكرى ثورة 30 يونيو.. محاضرات وورش فنية بالفيوم |صور

صدمة بالأهلي | محمد شريف في خطر والسبب كهربا .. إيه الحكاية

فيديو

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ