شركة ASUS تعلن أخيرا عن موعد إطلاق وحدة تحكم الألعاب ROG Ally

أعلنت شركة ASUS أخيرًا عن موعد إطلاق وحدة تحكم الألعاب الخاصة بها ROG Ally وذلك بعد طول انتظار من محبي ومستخدمي الألعاب الإلكترونية، حيث سيتم إطلاق الجهاز رسميًا يوم الأربعاء الموافق 12 يوليو.

وبحسب موقع GSMArena فإن إطلاق وحدة تحكم الألعاب ROG Ally سيكون مقتصرا على الهند فقط، وسيتم إتاحة بيع الجهاز في عدد من المتاجر الكبرى، على أن يتم إطلاقه في عدد من الأسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.

ويعد جهاز ROG Ally عبارة عن وحدة تحكم ألعاب محمولة ، ويعتمد الجهاز على نظام ويندوز الأساسي، حيث يتميز بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme مع معالج Zen4 ثماني النواة ووحدة معالجة الرسومات 12CU Radeon RDNA 3 مع حد طاقة قابل للتعديل من 9 إلى 30 وات.

ويتميز جهاز ROG Ally من شركة ASUS بشاشة VRR قياس 7 بوصات 1080 بكسل 120 هرتز في الثانية، وذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5 سعة 16 جيجا بايت رام.

ويوفر جهاز ROG Ally من شركة ASUS وذاكرة تخزين 512 جيجا بايت من نوع PCIe 4.0 NVMe M.2 مع توسيع microSD ، ومكبرات صوت استريو ، واتصال لاسلكي ، وبطارية 40 وات في الساعة.