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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة البقاء علي قيد الحياة.. إعلان عاجل من رئيس الشيشان بشأن الحرب

رئيس الشيشان رمضان
رئيس الشيشان رمضان قديروف

كشف رئيس الشيشان، رمضان قديروف، اليوم الأربعاء، عن تكبد القوات الأوكرانية خسائر فادحة على طول خط المواجهة.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، كتب قديروف، عبر "تليجرام": "يقوم جنود وحدتنا بشكل منهجي بتطهير جزء هام من الجبهة، ويدمرون مناطق العدو المحصنة والمعدات الغربية الثمينة".

وأضاف: "تتعرض وحدات وتشكيلات أوكرا-ناتو لخسائر فادحة على طول خط التماس. لقد صرح بذلك على القناة الأولى أخي العزيز، مساعد رئيس جمهورية الشيشان، قائد قوات أحمد الخاصة، نائب الفيلق الثاني للجيش الروسي، أبتي علاء الدينوف".

وتابع: "يقوم مقاتلو وحدتنا بتطهير جزء مهم من الجبهة بشكل منهجي، ويدمرون مناطق العدو المحصنة والمعدات الغربية الثمينة. وتجدر الإشارة إلى أن العدو مستعد تماما لمثل هذا السيناريو”.

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وأضاف: “قام قطاع الطرق في أوكرا-ناتو ببناء مدينة كاملة تحت الأرض، ما يتسبب ببعض الصعوبات. ومع ذلك، نجحت وحدة أحمد في طرد العدو حتى من مثل هذه المواقع التي تبدو منيعة".

وكتب: "على ما يبدو، فإن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، الذي تم نشره على نطاق واسع في جميع وسائل الإعلام الأوكرانية والغربية تقريبا، فقد أهميته بسرعة”.

وأضاف: “الآن لا يفكر العدو إلا في البقاء حيا والنجاة، ولا يمكن الحديث عن أي إجراءات انتقامية... أتمنى لمقاتلينا حظا سعيدا وعملا مثمرا".

رمضان قديروف رئيس الشيشان روسيا أوكرانيا

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