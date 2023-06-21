أستاذ علوم سياسية: جلسات مناقشة الحريات بالحوار الوطني بالغة الصراحة

أكدت الدكتورة نيفين مسعد، استاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة الاسكندرية، أنها من طرحت فكرة الحريات الأكاديمية على الحوار الوطني،وأنها كانت تنظر إليها على أنها جزء من حريات الرأي والتعبير، موضحة أن الحريات الأكاديمية أوسع مجالا وتتضمن حرية الرأي والتعبير، لكن هناك جوانب لا تشتمل في إطار الرأي والتعبير، ولذلك تم تخصيص جلسة خاصة.

وأضافت نيفين مسعد، خلال حوارها مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن جلسة الحريات الأكاديمية كانت بالغة الصراحة والثراء والمكون لها اساتذة من عدد من الكليات وعكسوا حال التعليم الجامعي، مشددة على أن الاستاذ الجامعي داخلي المحاضر يجب عليه طرح ومناقشة جميع الأفكار والأراء.

حالة استثنائية

وأشارت الدكتورة نيفين مسعد، إلى أنه كان هناك حالة استثنائية في إطار الجامعة في ظل القيود السياسية، مؤكدًة أن هناك إجماع من قبل الجامعيين أنه لا يتم تقدم البحث العلمي في ظل وجود القيود عليها.