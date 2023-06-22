تسريب بيانات أكثر من 100 ألف مستخدم ChatGPT على الدارك ويب

كشف خبراء في مجال الأمن السيبراني أنه قد تم تسريب بيانات أكثر من 100 ألف مستخدم لبرنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT على شبكة الإنترنت المظلم أو ما يعرف بـ Dark web “ الدارك ويب”، كما حذر الخبراء أن الخطر لا يزال موجودا على المستخدمين الباقين.

وبحسب تقرير من The Hacker News فإن شركة الأمن السيبراني Group-IB إن أغلب المستخدمين الذين تم تسريب البيانات الخاصة بهم على الدارك ويب كانوا من دول الولايات المتحدة وفرنسا والمغرب وإندونيسيا وباكستان والبرازيل.

وقال أحد الباحثين في الشركة إنه قد “وصل عدد السجلات المتاحة التي تحتوي على حسابات ChatGPT المخترقة إلى ذروته عند تسريب بيانات لحوالي 27 ألف مستخدم في مايو 2023، حيث شهدت منطقة آسيا والمحيط الهادئ أعلى تركيز لأوراق اعتماد ChatGPT المعروضة للبيع خلال العام الماضي”.

وأوضح الباحثون أنه نظرًا للارتفاع الهائل في استخدام برنامج chatbot ، والاهتمام بالذكاء الاصطناعي بشكل عام بدءًا من أواخر العام الماضي ، فمن المنطقي أن تحتوي السجلات المسروقة مؤخرًا على معدل أعلى من حسابات ChatGPT من تلك التي تم تقديمها قبل أشهر.

ويحذر الباحثون من أن بيانات الاعتماد هذه تتيح إمكانية الوصول إلى حسابات ChatGPT لأي شخص يستخدم الخدمة، وأن الأمر لا يقتصر فقط على الوصول إلى المعلومات الشخصية، ولكن تصل للمحادثات المخزنة في ChatGPT.

ويمكن لمقرصني الإنترنت أو الهاكرز أيضًا الوصول إليها، وهنا يكمن القلق، حيث يمكنهم العثور على كل من المحتوى الشخصي والمهني في حساب ChatGPT ، وكذلك الأسرار التجارية للشركة التي لا ينبغي أن تكون موجودة في المقام الأول إلى اليوميات الشخصية، وقد تصل حتى للوثائق السرية.