خاطبة إلكترونية: عندي مندوب بيجيب معلومات عن العريس

قالت الخاطبة الإلكترونية سهير منصور، إنها تعمل في مجال الخاطبة من خلال الفيسبوك، متابعة:" عندي مندوب بيجيب معلومات عن العريس وصفحتي عالفيسبوك هي جهة الإتصال".

وأضافت " سهير منصور"، خلال حوارها ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"،:"باخد صورة بطاقة العريس والعروسة وأقوم بالتحري عنهم، قبل إتمام الزواج"، متابعة: نسبة الزواج قلت، بسبب الوضع الاقتصادي.

واسترسلت:" أكثر المتواصلين مع هم الشباب من الدول العربية والأهالي.

وأكملت "أم هاشم الخاطبة":" العريس بيجي يقولي مواصفاته وانا بعرف مواصفاته عشان أقدر أوفق عروسة مناسبة له".

وأكدت على أن أهم شيئ في الزواج هو وجود شقة، مشددة على ان تعقيد عمليات الزواج من أبرز المعوقات حاليا.