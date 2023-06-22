أفضل ميزات متعلقة بالصور سيحصل عليها مستخدمو آيفون في iOS 17

منذ أسابيع قليلة، أعلنت شركة آبل نظام تشغيلها الأحدث iOS 17 في مؤتمرها السنوي للمطورين Apple WWDC 2023، والذي كشفت فيه عن تغييرات ستقدم طفرة جديدة في تصميم التطبيقات وطريقة عملها من خلال منح سهولة كبيرة ومرونة في استخدام التطبيقات.

وذكر موقع MacRumors أفضل ميزات وتحسينات جديدة متعلقة بالصور، والتي تأتي مع أحدث نظام تشغيل لهواتف آيفون iOS 17 والذي سيتم إطلاقه رسميا للهواتف بدءا من شهر سبتمبر القادم:

تحويل الصور إلى ملصقات متحركة



قامت آبل في نظام iOS 17‌ بتطوير ميزة تحويل الصور إلى ملصقات متحركة، حيث يمكنك استخدامها لإنشاء ملصقات متحركة مخصصة لاستخدامها في الرسائل.

وعند الضغط لفترة طويلة على موضوع في صورة ما ، تتضمن القائمة المنبثقة خيار "إضافة ملصق" جديد يقوم بتصدير الموضوع المحدد إلى واجهة ملصقات الرسائل، ومن هناك ، يمكنك إضافة التأثيرات التي تريدها.

الحصول على وصفات للطعام

وعند عرض الصور قامت آبل بتحسين Visual Look Up في ‌iOS 17‌ بعدة طرق ، أحدها هو القدرة على العثور على وصفات لأطباق مماثلة عند التعرف على الوجبات في الصورة.

وعند التعرف على صورة طعام في تطبيق "الصور" ، يظهر رمز سكين وشوكة أسفل الواجهة، يمنحك خيار البحث عن الطعام روابط مباشرة لمواقع الوصفات ، لذا يمكنك الآن الحصول على الإلهام حول ما يجب طهيه ، دون الحاجة إلى تصفح الويب بنفسك في Safari.

تصحيح زاوية التصوير

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية ، تضمن وضع الشبكة في تطبيق الكاميرا ميزة تسوية مخفية نوعًا ما للصور من أعلى لأسفل ، حيث ظهرت علامة تقاطع عائمة للمساعدة في التأكد من اصطفافك بشكل صحيح فوق موضوعك.

وفي ‌iOS 17‌ ، عززت آبل وظيفة تصحيح وضع الكاميرا ، وفصلها عن وضع الشبكة إلى خيارها الخاص وتوسيعها لتشمل مستوى أفقيًا للحصول على صور مباشرة أكثر تقليدية، ويعرض خيار المستوى خطًا أفقيًا مكسورًا على الشاشة عندما يستشعر هاتفك الآيفون الخاص بك أنك تصطف للحصول على لقطة مباشرة وتقوم بإمالة جهازك قليلاً من الوضع الأفقي.

ويظهر خط باللون الأبيض عندما يكون هاتفك خارج المستوى ثم يتحول إلى اللون الأصفر بمجرد تحقيق اتجاه المستوى للإشارة إلى النجاح.

البحث المرئي عن الرموز التلقائية

لم تروج آبل لهذه الميزة علنًا ، لكن مستخدمي Reddit الذين يبحثون في الإصدار التجريبي ‌iOS 17‌ اكتشفوا أن Visual Look Up يمكنه الآن اكتشاف رموز السيارة على لوحات معلومات السيارة.

وعندما يحدد تطبيق "الصور" رمزًا واحدًا أو أكثر في صورة ما ، يعرض نظام iOS 17 اسم الرمز ووصفًا موجزًا لمعناه ، ويقدم روابط لمعرفة المزيد حول كل رمز في Safari.

تعديل واجهة أدوات التحرير

وأجرت آبل في iOS 17 بعض التحسينات على جودة الحياة على واجهة تحرير تطبيق الصور لجعلها أكثر سهولة، حيث تم نقل زر "إلغاء" و "تم" من أسفل الشاشة إلى أعلى ، وتم إعطاء أيقونات الأداة أوصافًا نصية لجعل وظيفتها أكثر وضوحًا.

ومن أجل جعل الأمر أكثر وضوحًا ما إذا تم تحديد خيار الضبط أو “الفلاتر” أو القص حاليًا ، قامت آبل أيضًا بتغيير المؤشر من دائرة صفراء أسفل الرمز النشط ، إلى مثلث يشير إليه من الأعلى.