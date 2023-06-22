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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صاحبة واقعة الفستان الأخضر تنهار على الهواء..ومحاميها يفجر مفاجأة عن مصدر الفيديو

صاحبة واقعة الفستان
صاحبة واقعة الفستان الأزرق

تحدثت ياسمين، صاحبة واقعة الفستان الأزرق، لأول مرة عن الواقعة، وكشفت تفاصيل مقطع الفيدو المنتشر لها على السوشيال ميديا، كما كشف المحامي الخاص بها كواليس تقدمه ببلاغ للنائب العام، والمصدر الحقيقي للفيديو، وذلك من خلال برنامج “90 دقيقة” المذاع على قناة “المحور”.

 

يا جراد السوشيال | انفعال بسمة وهبة على مهاجمي سيدة الفستان الأزرق
تحدثت الإعلامية بسمة وهبة، عن صاحبة واقعة الفستان الأزرق، قائلة:" إحنا ممكن ننحر بني آدمين من غير سلاح..السوشيال ميديا أصبحت لا تطاق وأصبحت شرا في الأرض وكلها شياطين".
وأضافت بسمة وهبة: “السوشيال ميديا كلها شياطين، متابعة:”منذ فترة حدثت واقعة صاحبة الفستان الأزرق، والناس عملوا عليها قضاة وحكماء، والناس انقسمت لجزء معاها وجزء ضدها".

محامي صاحبة واقعة الفستان الأزرق يفجر مفاجأة عن مصدر الفيديو ويؤكد: اتغفلت
تحدث أمير متولي محامي ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على انتشار مقطع الفيديو، قائلا:"ياسمين اتغفلت، والحمد لله إن مصر فيها قانون رادع يدافع عن الحق أيا كان صوته أو شكله..طلما أنه حق".

وأضاف “أمير متولي" :"ياسمين تقدمت بشخصها وكنت معها لبلاغ المستشار حمادة الصاوي النائب العام، وقدمنا عريضة الاتهام، وأرفقنا مستندات وأشرنا إلى وجود فلاشة".

صاحبة واقعة الفستان الأزرق: لست متزوجة.. وبسمة وهبة تدعمها على الهواء
أكدت ياسمين صاحبة واقعة الفستان الأزرق، على أنها ليست متزوجة، كما أنها طالبة جامعية في السنة الجامعية الأخيرة، موضحةً: "حسبي الله ونعم الوكيل في كل من أطلقوا الشائعات ضدي".
وأضافت “ياسمين”:"أدرس في كلية الآداب بقسم الآثار  في جامعة المنصورة، ذهبت إلى الجامعة، ولكنني تعرضت لإساءات، وهذا الأمر جعلني لا أرغب في استكمال الامتحانات أكثر من مرة". 

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع
تحدثت ياسمين، صاحبة واقعة "الفستان الأزرق"، عن الواقعة، قائلة: "مش مسامحة أي شخص تنمر عليا، متابعة: "حسبي الله ونعم الوكيل في الشخص اللي نزل الفيديو، والناس اللي استعملته بشكل خاطئ واتكلموا عني بالباطل وطلعوا عن شائعات، أنا بقيت مكسوفة أنزل أمشي في الشارع من كتر الكلام والتعليقات السخيفة وبقيت مكتئبة".

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