فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل 

يعد هاتف Vivo Y21A من شركة فيفو واحدا من أفضل هواتف الشركة التي تناسب محدودي الدخل والشباب، حيث يتميز الهاتف بأنه من الفئة الاقتصادية الموفرة بالإضافة إلى أنه يضم ميزات وإمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية.

ويتوفر هاتف فيفو Vivo Y21A في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 246 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف فيفو Vivo Y21A، بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، وبجودة +HD ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية.

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21A، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو بفتحة عدسة f / 2.4، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة شخصية 8 ميجابكسل.



ويحتوي هاتف Vivo Y21A، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ Type-C، مع مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وراديو FM ودعم OTG وبطاقات SIM نانو مزدوجة.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21A بمعالج ميدياتك من نوع Helio P22، يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد.