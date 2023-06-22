عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فئة 5 آلاف جنيه.. أنسب موبايل فيفو Vivo لمحدودي الدخل 

هاتف فيفو Vivo Y21A
هاتف فيفو Vivo Y21A

يعد هاتف  Vivo Y21A من شركة فيفو واحدا من أفضل هواتف الشركة التي تناسب محدودي الدخل والشباب، حيث يتميز الهاتف بأنه من الفئة الاقتصادية الموفرة بالإضافة إلى أنه يضم ميزات وإمكانات جيدة في الشاشة والكاميرا والبطارية.  

 

ويتوفر هاتف فيفو  Vivo Y21A في السوق المصري بسعر يبدأ من 5 آلاف و 246 جنيه مصري، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.

وجاء هاتف فيفو  Vivo Y21A، بشاشة من نوع LCD، قياس 6.51 بوصة، وبجودة +HD ، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الهاتف، بالإضافة إلى نوتش على شكل قطرة ماء مخصص للكاميرا الأمامية. 

 

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y21A، كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f / 2.2، وكاميرا ثانية بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الماكرو بفتحة عدسة f / 2.4، مع كاميرا أمامية لتصوير السيلفي بدقة شخصية 8 ميجابكسل. 


ويحتوي هاتف Vivo Y21A، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن بقدرة 18 وات، يتم شحنها عبر منفذ Type-C، مع مقبس سماعة الرأس بقياس 3.5 ملميتر، وراديو FM ودعم OTG وبطاقات SIM نانو مزدوجة. 

 

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y21A بمعالج ميدياتك من نوع Helio P22، يتم إقرانه بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 و 4 جيجابايت رام ، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 64 جيجابايت قابلة للتوسعة، مع نظام التشغيل أندرويد. 

 

Vivo Y21A هواتف محدودي الدخل محدودي الدخل هواتف الفئة الاقتصادية فيفو Vivo Y21A سعر فيفو Vivo Y21A مواصفات فيفو Vivo Y21A

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

حدث ليلا .. أمريكا تعلن موعد نفاد الأكسجين من غواصة تيتانيك المفقودة..تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي

منى نجم توضح مناسك الحج للنساء

لو مسافر .. الأوراق المطلوبة لاستخراج أو تجديد الباسبور

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 22-6-2023

ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

44 صورة ترصد متابعات بعثة التضامن لحجاج الجمعيات الأهلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

مغامرة رجل جزائري لأداء الحج تثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

قبل العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ