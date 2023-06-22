عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر وفرنسا.. تعاون وثيق يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

الرئيسان السيسي وماكرون
الرئيسان السيسي وماكرون

تتميز العلاقات المصرية الفرنسية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه السلطة في عام 2014، بالتعاون الوثيق في مجالات عدة، بما في ذلك الأمن والدفاع والتعليم والاقتصاد والثقافة.

في مجال الأمن والدفاع، تعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية والتدريب العسكري، وأبرمت عدة اتفاقيات بين البلدين في هذا الصدد، بما في ذلك اتفاقية الدفاع المشتركة التي وقعت في عام 2019.

كما تسعى كل من البلدين إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي، وتم تأسيس مدرسة فرنسية في القاهرة لتعليم اللغة الفرنسية وثقافتها، إضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، وتم توقيع اتفاقية لتطوير ميناء الإسكندرية وتحسين البنية التحتية في مصر.

وتتميز العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا بالقوة، وتبلغ الصادرات الفرنسية لمصر نحو 2 مليار يورو، فيما تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بـ 800 مليون يورو، ويسعى الجانبان إلى تعظيم التعاون التجاري فيما بينهما.

وفي مجال الثقافة، تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تعاوناً وثيقاً في مجالات الفنون والأدب والسينما، وتم تنظيم العديد من المهرجانات والفعاليات الثقافية المشتركة بين البلدين، وعزز الرئيس السيسي العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، وزار باريس نحو 9 مرات خلال فترة حكمه، آخرها كان في نوفمبر 2021 حين زار الرئيس السيسي فرنسا للمشاركة في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي.

أيضا تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تعاوناً واسع النطاق في مجالات أخرى، مثل الطاقة والصحة والزراعة والبحث العلمي والتكنولوجيا، وتعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتطوير البنية التحتية للطاقة، وتم توقيع اتفاقية لتطوير محطات الكهرباء في مصر، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات مثل البحث الطبي والتدريب والتبادل التقني، وتم توقيع اتفاقية لتطوير قطاع الصحة في مصر.

كما تعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في مجالات مثل الزراعة المستدامة والتكنولوجيا الزراعية والتدريب الزراعي، وفي مجال البحث العلمي والتكنولوجيا، ويبلغ حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 5.5 مليار يورو في مختلف القطاعات، من بينها النقل ومعالجة المياه، والطاقة، وتصنيع الدواء وتوزيع المنتجات التجارية، والإنتاج الصناعي.

العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تعاونًا وثيقًا في المجال الإقليمي والدولي، وتعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في قضايا المنطقة العربية وإفريقيا والشرق الأوسط، وتتناول المشاكل الإقليمية مثل الصراعات واللاجئين والإرهاب.

يتميز التعاون الإقليمي والدولي بين مصر وفرنسا في عهد الرئيس السيسي بالتعاون الوثيق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.. ومن بين تلك القضايا:

الأزمة الليبية: 

تعتبر الأزمة الليبية أحد أهم الملفات الإقليمية التي تعمل مصر وفرنسا على تحقيق التوافق حولها، والتعاون في إطار المبادرة الرباعية التي تضم مصر وفرنسا والإمارات والمملكة المتحدة، التي تهدف إلى تسوية الأزمة الليبية وإعادة بناء الدولة الليبية.

قضية فلسطين: 

تعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في قضايا الشرق الأوسط، ومن بينها قضية فلسطين، وتدعم فرنسا حل الدولتين وتعمل على تحقيق السلام في المنطقة، وتعتبر مصر شريكًا رئيسيًا في هذا الملف.

قضية سد النهضة: 

تعتبر قضية سد النهضة في إثيوبيا أحد الملفات الإقليمية المهمة التي تتعاون فيها مصر وفرنسا، وتشارك فرنسا في الجهود الدولية لحل الأزمة وتعزيز الحوار بين الدول المعنية.

قضية اللاجئين: 

تعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في قضية اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، وتعتبر فرنسا شريكًا رئيسيًا في الجهود الدولية لتوفير الدعم للدول التي تستضيف اللاجئين والمهاجرين.

الإرهاب: 

تعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الأمنية، وتتبادل البلدين الخبرات والتجارب في هذا المجال.

العلاقات المصرية الفرنسية في عهد الرئيس السيسي تتميز بتعاون وثيق في عدة مجالات كالآتي:

مكافحة الاتجار بالبشر: 

تعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتطوير الإطار القانوني والتدابير الأمنية للحد من هذه الظاهرة.

التنمية المستدامة: 

تسعى مصر وفرنسا إلى تعزيز التعاون في مجالات التنمية المستدامة وحماية البيئة، وتتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

حقوق الإنسان: 

تعمل مصر وفرنسا على تعزيز التعاون في مجال حقوق الإنسان وتحسين الوضع الحقوقي في البلدين، وتتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.

السياحة: 

تشهد العلاقات المصرية الفرنسية تعاونًا وثيقًا في مجال السياحة، ويزور العديد من السياح الفرنسيين مصر سنويًا، كما تعمل البلدين على تعزيز التعاون في مجال السياحة الثقافية والتراثية.

الشراكة الاستراتيجية: 

تهدف العلاقات المصرية الفرنسية إلى بناء شراكة استراتيجية قوية تعزز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، والعمل على تعزيز الحوار السياسي والتبادل الثقافي والتجاري والعلمي والتقني.

العلاقات المصرية الفرنسية تشمل أيضًا التعاون في مجال الثقافة والفنون، وتتبادل مصر وفرنسا الخبرات والتجارب في هذا المجال وتعملان على تعزيز التعاون الثقافي والفني بينهما، ومن بين أمثلة التعاون المهرجان الثقافي الفرنسي في القاهرة الذي ينظم كل عام ويضم عروضًا فنية وأدبية وموسيقية وسينمائية وغيرها من الفعاليات الثقافية، ويهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين فرنسا ومصر.

كما يعمل فريق من الخبراء الفرنسيين بالتعاون مع فريق من الخبراء المصريين على ترميم وصيانة بعض القطع الأثرية التاريخية المصرية التي تم العثور عليها في منطقة الفيوم في مصر، التي ستعرض في متحف اللوفر أبوظبي.

وتعمل مصر وفرنسا أيضا على تعزيز التعاون الأكاديمي وتبادل الخبرات في مجالات مختلفة، مثل الأدب والفنون والتاريخ والفلسفة، كما تعتبر اللغة الفرنسية جزءًا هامًا من العلاقات المصرية الفرنسية، وتشمل العلاقات التعليمية والثقافية والاقتصادية والسياسية. 

مصر وفرنسا العلاقات المصرية الفرنسية الأمن والدفاع مكافحة الارهاب التبادل الثقافي والتعليمي التعاون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيلة .. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

رسميا .. شوبير يعلن عن أولى صفقات نادي الزمالك

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد حول طقس اليوم| اعرف التفاصيل

نائب رئيس بعثة التضامن: 9 وعاظ للتثقيف والرد على أسئلة الحجاج

مقتل العشرات في انفجار داخل مطعم شمال غرب الصين | شاهد

مصر وفرنسا.. تعاون وثيق يعزز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين

البيت الأبيض يحاول احتواء التوتر بين واشنطن وبكين

إعلان نتائج دور مايو 2023 للدراسات العليا للدبلومات بحقوق عين شمس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مغامرة لأداء فريضة الحج تثير الجدل على السوشيال ميديا.. اعرف التفاصيل

قبل العيد.. طريقة عمل الفتة المصرية بالخل والثوم

للحامل.. تعرف على فوائد حمض الفوليك

المعرض التشكيلي «الحب في يونيو».. إهداء للرئيس السيسي من الفنانة وفاء ياديس|صور

فيديو

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ