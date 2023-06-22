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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كليب صارحني.. ليلا المغربية تكشف تفاصيل عودتها بعد غياب

ليلا المغربية
ليلا المغربية

كشفت المطربة ليلا المغربية، تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم صارحني، وينتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك. 

وقالت ليلا المغربية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن أغنية صارحني ستكون باللهجة الخليجية، مشيرة إلى أنها اختارت هذا التوقيت لطرحها لأنها أغنية إيقاعية وبها حماس ومناسبة للموسم الصيفي. 

وأضافت ليلا المغربية، أن الأغنية تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، وسيتم طرح الكليب يوم 26 يونيو الجاري، تزامنا مع موسمي الصيف وعيد الأضحى المبارك. 

 

ليلا المغربية تعود بـ صارحني

بعد غياب طويل، تستعد الفنانة ليلا المغربية للعودة للساحة الفنية بسينجل خليجي من ألبومها القادم.

أغنية صارحني من كلمات وألحان رحيم أدم وتوزيع كمال الراضي، فيما تم تصوير الكليب بالعاصمة البلجيكية بروكسيل تحت إدارة المخرج فرانك لوكاس.

من جهة أخرى انتهت ليلا من تسجيل جميع أغاني ألبومها الجديد الذي يضم 12 أغنية، حيث يغلب عليه الطابع الخليجي والعراقي بالاضافة إلى اللهجة المصرية وأغنية مغربية وأخرى طربية شهيرة قامت بإعادة غناءها بتوزيع جديد، كما قامت بتصوير جميع الأغاني إذ ستقوم بطرح مجموعة منها بشكل منفرد خلال الفترة القادمة قبل صدور الألبوم.

 

أحدث ألبومات ليلا المغربية

يذكر أن أخر ألبوم قامت ليلا بطرحه حمل عنوان "رومانسي" سنة 2011، ثم اكتفت بعد ذلك بإعادة تسجيل وطرح أغاني شهيرة على غرار "جريت وجاريت" و"بيسامي" و "عمري ماننساك يا ماما".

ليلا المغربية
ليلا المغربية
ليلا المغربية
ليلا المغربية
ليلا المغربية
ليلا المغربية
ليلا المغربية المطربة ليلا المغربية صارحني أغنية صارحني الفنانة ليلا المغربية

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