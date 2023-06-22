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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حضور نسائي فقط.. مفاجأة في عيد ميلاد نرمين الفقي

عيد ميلاد نرمين الفقي
عيد ميلاد نرمين الفقي

احتفلت الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها الـ 51، ليلة أمس الأربعاء 21 يونيو، بحضور عدد كبير من أصدقائها ونجوم الفن والمجتمع. 

نشرت الإعلامية سهير جودة، مقطع فيديو -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- من احتفال عيد ميلاد نرمين الفقي، حيث قاموا بتجهيز مفاجأة لها في أحد الكافيهات، وأدعوا تورتة لها عليها صورها، وقاموا بالغناء والرقص على أغنية الفنان وليد توفيق، الشهيرة. 

وكان من أبرز الحضور في عيد ميلاد نرمين الفقي: (الإعلامية سهير جودة، رانيا محمود ياسين، غادة نافع)، وكان الحضور يقتصر على السيدات فقط. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

عيد ميلاد نرمين الفقي 

احتفلت الفنانة نرمين الفقى، أمس الأربعاء، بعيد ميلادها الحادى والخمسين، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأعمال الفنية الناجحة والتى لقيت إعجاب الجمهور عند عرضها. 

نرمين الفقى تعد إحدى النجمات اللاتى أصبحن حديث السوشيال ميديا فى الفترة الأخيرة لظهورها اللافت للأنظار عبر حسابها على “إنستجرام”، حتى أطلق عليها الكثير من محبيها حسناء السوشيال ميديا وفاتنة القلوب لما تتمتع به من جمال وأناقة، وهو ما دفع الكثير أيضا من محبيها للتساؤل عن سر عدم زواجها حتى الآن. 

رفضت الفنانة الجميلة نرمين الفقي، الزواج خوفًا من الابتعاد عن والدتها، التي كانت ترعاها في مرضها، وهو السبب وراء ابتعادها لفترة من الزمن عن الساحة الفنية أيضًا، فكان كل تركيزها على رعاية والدتها المريضة، إلى أن فارقت الحياة.

شعرت الفنانة نرمين الفقي بانكسار شديد بعد وفاة والدتها، إذ تركتها وحيدة بدون سند أو أشقاء، وأعربت في أحد التصريحات التليفزيونية عن ندمها على عدم الزواج والإنجاب، فكانت ترغب في ذلك لكنها أخطأت في تأخير الأمر.

خاضت نرمين الفقي تجربة زواج فاشلة، حيث ارتبطت بعلاقة عاطفية مع أحد الأشخاص وكانت تستعد للزواج منه، إلا أنه طلب منها السفر معه للخارج، فرفضت الأمر وابتعدت عنه، لعدم رغبتها في الابتعاد عن والدتها.

وقالت نرمين الفقى، فى تصريحات لها ببرنامج مع الإعلامية لميس الحديدي، إنها لم تقلق أبدا من تأخرها في الزواج حتى الآن، مشيرة إلى أن والدتها كانت تتمنى رؤية أولادها لكنها في ذات الوقت حريصة على فكرة الانتقاء، معلقة: "قد ماما ما كانت عاوزة تشوف ولادي، لكن في ذات الوقت كان عندها مشكلة بسبب تجربتها مع الانفصال، فكانت طول الوقت تفصص العريس من باب خوفها عليا زيادة عن اللزوم".

وأضافت نرمين الفقى أنها تقدم لها الكثير من العرسان، لكنها لم توافق، متابعة: "لو كنت حاطة الفلوس في دماغي كنت زماني اتجوزت مليارديرات".

وكشفت عن أهم المعايير التي لا يمكنها التنازل عنها في اختيارها للرجل بأن يكون نفس المستوى الثقافي والأسري، ولا يكون "سليط اللسان"، كما أنها تتمنى أن يكون “حنين وطيب” ورجلا بمعنى الكلمة.

وأضافت: “بخلاف هذه المعايير لا يمكن أن أفكر في الارتباط ومش عاوزاه، ومش خايفة من الزمن ولا الوحدة لأن ممكن الاختيار الغلط هو اللي يتعبني ويأذيني  ويكبرني في السن لأن الحب رزق”. 

 

نرمين الفقى وشريك حياتها

وقالت الفنانة نرمين الفقي، خلال لقائها في برنامج “رؤيا مصر”: “أنا عمري في حياتي ما قفلت باب الزواج، ولكني إلى الآن لم أجد الشخص المناسب لي”.

وأضافت “الفقي”: “الزواج يعتبر أسمى مؤسسة في هذه الحياة، والتي يعتبر من أهم ثمراتها هم الأولاد واستمرارية العلاقة الأسرية والمشاركة بين الزوجين، ولكن عندما يقوم واحد من الطرفين بإلغاء الطرف الآخر عندها يبطل الزواج والمشاركة الحياتية بينهما”.

وقد أعلنت الفنانة نرمين الفقي مواصفات شريك حياتها وأحلامها قائلة: “أولا يكون متعلما ومثقفا، ويكون ابن أصول وأهله مربيينه صح، ويكون متدين مش مجرد كلمة ودا علشان يقدر يحافظ عليا، وميكونش متدلع". 

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