أخبار الفن| أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب.. مفاجأة بعيد ميلاد نرمين الفقي

أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها مفاجأة في عيد ميلاد نرمين الفقي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها:

أقيم مساء الأربعاء حفل توزيع جوائز الميما الموسيقية بحضور عدد كبير من نجوم الغناء في مصر أبرزهم المايسترو هاني فرحات وعصام كاريكا وأحمد سعد.

وحضر حفل توزيع جوائز الميما الفنان أحمد سعد الذي حصل على ثلاث جوائز منها أفضل مطرب وكليب، وحصلت أيتن عامر على جائزة الموهبة، فيما نال عمر كمال جائزة أفضل مطرب شعبي.

ينتظر الفنان بهاء سلطان، طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم الجو ولع، خلال الفترة المقبلة، وتزامنت مع عيد الأضحى المبارك.

في حلقة مميزة وخاصة تذاع قريبًا، يحل التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC.

رد الفنان أحمد سعد، على انتقادات طليقته الفنانة سمية الخشاب، الأخيرة بعدما قامت بالسخرية من ملابسه الشفافة، التي ارتداها في حفله بالمملكة العربية السعودية.

كشفت المطربة ليلا المغربية، تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم صارحني، وينتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وقالت ليلا المغربية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن أغنية صارحني ستكون باللهجة الخليجية، مشيرة إلى أنها اختارت هذا التوقيت لطرحها لأنها أغنية إيقاعية وبها حماس ومناسبة للموسم الصيفي.

احتفلت الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها الـ 51، ليلة أمس الأربعاء 21 يونيو، بحضور عدد كبير من أصدقائها ونجوم الفن والمجتمع.

نشرت الإعلامية سهير جودة، مقطع فيديو -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- من احتفال عيد ميلاد نرمين الفقي، حيث قاموا بتجهيز مفاجأة لها في أحد الكافيهات، وأدعوا تورتة لها عليها صورها، وقاموا بالغناء والرقص على أغنية الفنان وليد توفيق، الشهيرة.