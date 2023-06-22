عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب.. مفاجأة بعيد ميلاد نرمين الفقي

أخبار الفن
أخبار الفن

أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها مفاجأة في عيد ميلاد نرمين الفقي، وفي السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

هاني فرحات وأحمد سعد وأيتن عامر.. أبرز حضور حفل توزيع جوائز الميما

أقيم مساء الأربعاء حفل توزيع جوائز الميما الموسيقية بحضور عدد كبير من نجوم الغناء في مصر  أبرزهم المايسترو هاني فرحات وعصام كاريكا وأحمد سعد.

وحضر حفل توزيع جوائز الميما الفنان أحمد سعد الذي حصل على ثلاث جوائز منها أفضل مطرب وكليب، وحصلت أيتن عامر على جائزة الموهبة، فيما نال عمر كمال جائزة أفضل مطرب شعبي.

 

الجو ولع.. بهاء سلطان ينتظر طرح أحدث أغانيه قريبا

ينتظر الفنان بهاء سلطان، طرح أحدث أغانيه التي تحمل اسم الجو ولع، خلال الفترة المقبلة، وتزامنت مع عيد الأضحى المبارك.

 

التيك توكر الألماني نويل روبنسون ضيف معكم منى الشاذلي.. قريبا

في حلقة مميزة وخاصة تذاع قريبًا، يحل التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة CBC.

 

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

رد الفنان أحمد سعد، على انتقادات طليقته الفنانة سمية الخشاب، الأخيرة بعدما قامت بالسخرية من ملابسه الشفافة، التي ارتداها في حفله بالمملكة العربية السعودية.

 

كليب صارحني.. ليلا المغربية تكشف تفاصيل عودتها بعد غياب

كشفت المطربة ليلا المغربية، تفاصيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم صارحني، وينتظر طرحها خلال الفترة المقبلة، تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وقالت ليلا المغربية في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إن أغنية صارحني ستكون باللهجة الخليجية، مشيرة إلى أنها اختارت هذا التوقيت لطرحها لأنها أغنية إيقاعية وبها حماس ومناسبة للموسم الصيفي.

 

حضور نسائي فقط.. مفاجأة في عيد ميلاد نرمين الفقي

احتفلت الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها الـ 51، ليلة أمس الأربعاء 21 يونيو، بحضور عدد كبير من أصدقائها ونجوم الفن والمجتمع.

نشرت الإعلامية سهير جودة، مقطع فيديو -عبر حسابها الرسمي بتطبيق انستجرام- من احتفال عيد ميلاد نرمين الفقي، حيث قاموا بتجهيز مفاجأة لها في أحد الكافيهات، وأدعوا تورتة لها عليها صورها، وقاموا بالغناء والرقص على أغنية الفنان وليد توفيق، الشهيرة.

أحمد سعد سمية الخشاب نرمين الفقي عيد ميلاد نرمين الفقى بهاء سلطان نويل روبنسون منى الشاذلى ليلا المغربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دا كلام زبالة | سيدة الفستان الأزرق : مكسوفة أنزل الشارع

بعد رحيله.. أكرم توفيق يوجه رسالة مؤثرة للمعلق رؤوف خليف

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

رسميا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك قبل اجتماع البنك المركزي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الخميس

موضوعات متعلقة

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

في ذكراه.. شاهد صلاح أبو سيف يعلم سعاد حسني غسل الأواني بالترعة

تكريم مصمم الإضاءة طارق صبري في حفل جوائز الميما

التيك توكر الألماني نويل روبنسون ضيف معكم منى الشاذلي.. قريبا

الجو ولع.. بهاء سلطان ينتظر طرح أحدث أغانيه قريبا

قبل غلق باب التنازلات غدا.. تعرف على مستجدات انتخابات نقابة المهن الموسيقية

أحمد أبو المجد: مصطفى كامل شجعني أشتغل.. ولم يكن لدي النية للانتخابات

بعد إصابته بسرطان الحنجرة.. تفاصيل دعم نقابة الموسيقيين لـ عبدالله حلمي

ترشيحاتنا

309.9 مليار دولار.. طفرة في سوق العقارات المصري |هل تستفيد الحكومة منها

رسالة ميدو لـ أحمد عيد عبدالملك بعد توليه الإدارة الفنية لنادي «لافيينا»

بصواريخ بريطانية.. القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم

650 جنيهًا انخفاضًا| شعبة الذهب تعلن أمرًا عاجلاً بشأن عيار 21.. فيديو

السعودية تعلن المخطط الرئيسي لـ الرياض إكسبو 2030

«حرب عالمية ثالثة» .. بيان عاجل من روسيا بشأن إمدادات الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقاء شقيقتين عبر الفيس بوك بعد أكثر من 60 عامًا.. اعرف القصة كاملة

زوجة اللاعب حسام غالى تثير الجدل برفقته

ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالة ملفتة

بخصر منحوت.. طليقة الفيشاوى تثير الجدل بإنقاص وزنها

فيديو

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

رفض يسلم التكييفات.. الحجز على فيلا محمد رمضان بـ6 أكتوبر والفنان يتظلم

خدوده السبب .. قصة شهرة الطفل يزن فاذر ابو شنب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ