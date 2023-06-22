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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

أحمد سعد - سمية الخشاب
أحمد سعد - سمية الخشاب

رد الفنان أحمد سعد، على انتقادات طليقته الفنانة سمية الخشاب، الأخيرة بعدما قامت بالسخرية من ملابسه الشفافة، التي ارتداها في حفله بالمملكة العربية السعودية. 

وعلق أحمد سعد، خلال تكريمه في حفل جوائز الميما،  على تعليقات سمية الخشاب، قائلاً: «هي تقول اللي هي عايزاه، وكل واحد حر وكلهم جمهوري وكلهم ناس عايزين مصلحتي». 

وأضاف أحمد سعد، أن رقص سمية الخشاب، على أغنيته تشجيعا له، مؤكدا أنها تحب الخير له وكذلك الجمهور لا يتصيد له الأخطاء. 

 

تعليق سمية الخشاب

وفي أخر مايو الماضي، شاركت الفنانة سمية الخشاب، منشوراً عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتبت سمية الخشاب، في تغريدتها، قائلة: «‏وأنا أقول لبسي راح فين»، وربط جمهورها هذه التغريدة بإطلالة الفنان أحمد سعد طليقها في حفله الأخير.

 

أحمد سعد بـ ملابس شفافة

وكان تصدر الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعى في شهر مايو الماضي، وذلك بعد إحيائه حفلا غنائيا في بموسم جدة.

لافت أحمد سعد الانظار في الحفل بإطلالة غريبة و غير تقليدية كما وصفها البعض، حيث ارتدى قميص أسود ولكنه شفاف كشف عن جسده وهو ما أثار الجدل بين متابعيه على السوشيال ميديا، ونسق معه فيست بنفس اللون.

 

أعمال أحمد سعد

ويقدم أحمد سعد أغنية جديدة ضمن أحداث فيلم مستر إكس تحت عنوان إختياراتي مدمرة حياتي ويظهر في الفيلم بشخصيته الحقيقة كمطرب.

وانتهى المطرب أحمد سعد من تصوير أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، والمقرر ظهورها للنور خلال أيام.

ويبتكر سعد خلال الأغنية "رقصة" جديدة على طريقته الخاصة، بعد تصدره منصات السوشيال ميديا برقصته الاستثنائية على أغنيته "سايرينا يا دنيا"، كما يظهر خلال الكليب بـ"لوك" مميز ويقود دراجة نارية وذلك خلال مقاطع فيديو وصور تسريبها من موقع التصوير.

 

أغنية الفلوس

وتأتي أغنية الفلوس بعد انتهاء أحمد سعد مؤخرا من تسجيل أغنية "اختياراتي" الأغنية الدعائية لفيلم "مستر إكس" للنجوم أحمد فهمي وهنا الزاهد، كما تعقب آخر كليباته الغنائية "فوق واتعلم".

كما تعد أغنية "الفلوس" استكمالا لحالة النشاط الغنائي التي يعيشها أحمد سعد خلال هذا العام، والتي ظهر خلالها بعدة أغنيات ناجحة جماهيريًا، منها "قادر أكمل" التي كسرت حاجز 86 مليون مشاهدة على يوتيوب، وكليب "يا عراف" الذي تخطى 35 مليون، بجانب أغنية مسلسل الأجهر خلال السباق الرمضاني.

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان محمد منير، من حفله الأخير، الذي أحياه ليلة الجمعة 16 يونيو، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. 

وظهر الكينج محمد منير، في مقطع الفيديو وهو يغني أغنيته الشهيرة حدوتة مصرية، وسط تفاعل واندماج الجمهور معه، بينما تأثر الفنان أحمد سعد بالغناء، وبكى بشدة متأثرا بالكلمات. 

 

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