سلسلة مطاعم مكسيكية تستعين بكاهن لإجبار موظفيها على الاعتراف بخطاياهم| القصة الكاملة

أثارت سلسلة مطاعم "تاكيريا غاريبالدي" المكسيكية بمدينة كالفورنيا الجدل، وذلك لقيامها بالاستعانة بكاهن مزيف لمراقبة موظفيها، والقيام في الوقت نفسه بحملهم على الاعتراف بخطاياهم المهنية، وذلك مثل قيامهم بالتأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل.

عملية احتيال

على الجانب الآخر، تعد تلك الحيلة التى قام بها المطعم، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”، من أكثر عمليات الاحتيال المخزية لمحاولة انتزاع الاعتراف والبوح بأي مخالفات ارتكبوها في مكان عملهم.

في المقابل، لم تقم سلسلة تلك المطاعم بدفع الساعات الإضافية التي عمل فيها الموظفون.

واكتشفت وزارة العمل تلك الحيلة، وتم إجبار سلسة المطاعم على دفع 140 ألف دولار مقابل الكثير من الأجور المتأخرة والتعويضات، وذلك لـ35 موظفاً.