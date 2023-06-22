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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سلسلة مطاعم مكسيكية تستعين بكاهن لإجبار موظفيها على الاعتراف بخطاياهم| القصة الكاملة

سلسلة مطاعم شهيرة
سلسلة مطاعم شهيرة تستعين بكاهن

أثارت سلسلة مطاعم "تاكيريا غاريبالدي" المكسيكية بمدينة كالفورنيا الجدل، وذلك لقيامها بالاستعانة  بكاهن مزيف لمراقبة موظفيها، والقيام في الوقت نفسه بحملهم على الاعتراف بخطاياهم المهنية، وذلك مثل قيامهم بالتأخير عن مواعيد الحضور إلى العمل.

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عملية احتيال

على الجانب الآخر، تعد تلك الحيلة التى قام بها المطعم، وفقا لصحيفة “ديلي ميل”، من أكثر عمليات الاحتيال المخزية لمحاولة انتزاع الاعتراف والبوح بأي مخالفات ارتكبوها في مكان عملهم.  

في المقابل، لم تقم سلسلة تلك المطاعم بدفع الساعات الإضافية التي عمل فيها الموظفون.

واكتشفت وزارة العمل تلك الحيلة، وتم إجبار سلسة المطاعم على دفع 140 ألف دولار مقابل الكثير من الأجور المتأخرة والتعويضات، وذلك لـ35 موظفاً.


 

سلسلة مطاعم مدينة كالفورنيا مواعيد الحضور إلى العمل عمليات الاحتيال الساعات الأضافية

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