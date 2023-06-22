عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بصواريخ بريطانية.. القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم

أضرار الجسر في خيرسون
أضرار الجسر في خيرسون

أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن الجيش الأوكراني استهدف الجسور التي تربط بين مقاطعة خيرسون، وشبه جزيرة القرم الروسيتين.

وقال سالدو، إن القوات الأوكراني نفذت قصفا وحشيا على مواقع مدنية بينها الجسور على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونجار.

ووفقا للمعلومات الأولية، أوضح سالدو أن الاستهداف تم بـ صواريخ ستورم شادو البريطانية، مما أدى إلى تضرر الطريق الرابط بين خيرسون وشنه جزيرة القرم دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأشار إلى أن إرهابيي كييف يريدون ترهيب سكان خيرسون، وبث الذعر بين المدنيين، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، لافتا إلى أننا قادرون على إصلاح الجسور بسرعة، وستتم استعادة حركة المرور عبر الجسور في أسرع وقت.

انتشار هذا المرض .. روسيا تكشف عن خطورة الفيضانات في خيرسون

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في منطقة خيرسون إلى 35 شخصا

خيرسون الجيش الأوكراني شبه جزيرة القرم القوات الأوكراني صواريخ ستورم شادو البريطانية أوكرانيا روسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس 22 يونيو 2023

موضوعات متعلقة

انتشار هذا المرض .. روسيا تكشف عن خطورة الفيضانات في خيرسون

ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في منطقة خيرسون إلى 35 شخصا

أوكرانيا: تدمير مستودع ذخيرة في خيرسون

بـ 7 صواريخ.. القوات الأوكرانية تقصف مركزا لإيواء المواطنين في خيرسون

في 24 ساعة.. إجلاء 100 شخص في خيرسون بسبب الفيضانات

أوكرانيا تؤكد ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في خيرسون إلى 10 أشخاص

نائب رئيس الوزراء الروسي زار منطقة خيرسون قبل دقائق من الهجوم الأوكراني.. تقرير

ترشيحاتنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بمطروح

كارثة|زيلينسكي يتهم روسيا بالتخطيط لمهاجمة محطة زابوريجيا النووية.. ورد عاجل من الكرملين

بـ195 جنيها.. بشرى سارة من التموين بشأن أسعار اللحوم بمناسبة عيد الأضحى|فيديو

أمين عام الأمم المتحدة يدين أعمال التخريب من قبل المستوطنين ويصفها بـ"الإرهابية"

بيان عاجل من الدفاع الروسية بشأن الخسائر الأوكرانية خلال الحرب

الصحة تعلن التشغيل التجريبي لـ 180 منشأة ضمن مبادرة تطوير خدمات الرعاية الأولية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ