بصواريخ بريطانية.. القوات الأوكرانية تقصف جسرا يربط خيرسون بشبه جزيرة القرم

أعلن فلاديمير سالدو، القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون، أن الجيش الأوكراني استهدف الجسور التي تربط بين مقاطعة خيرسون، وشبه جزيرة القرم الروسيتين.

وقال سالدو، إن القوات الأوكراني نفذت قصفا وحشيا على مواقع مدنية بينها الجسور على الحدود الإدارية بين منطقة خيرسون وشبه جزيرة القرم بالقرب من تشونجار.

ووفقا للمعلومات الأولية، أوضح سالدو أن الاستهداف تم بـ صواريخ ستورم شادو البريطانية، مما أدى إلى تضرر الطريق الرابط بين خيرسون وشنه جزيرة القرم دون وقوع إصابات بين المدنيين.

وأشار إلى أن إرهابيي كييف يريدون ترهيب سكان خيرسون، وبث الذعر بين المدنيين، لكنهم لن يتمكنوا من ذلك، لافتا إلى أننا قادرون على إصلاح الجسور بسرعة، وستتم استعادة حركة المرور عبر الجسور في أسرع وقت.