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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد: وجود نشاط للرياح اليوم والعظمى على القاهرة الكبرى 33 مئوية|فيديو

حالة الطقس
حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك إنخفاض طفيف في درجات الحرارة، مضيفة أن معظم الكتل الهوائية التي تؤثر علينا، هي كتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا مروراً بالبحر المتوسط.

الأرصاد: العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية


وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الاولى، ان هناك منخفض جوي في طبقات الجو العليا، يعمل على تكاثر السحب المتخفضة و المتوسطة ، تحجب أشعة الشمس على مدار اليوم، و تساعد على الشعور بإنخفاض درجات الحرارة.

 الأرصاد:إنخفاض في درجات الحرارة خلال فترات الليل

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى، أن العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 33 درجة مئوية خلال فترات النهار، مؤكدة أن خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس يحدث إنخفاض في درجات الحرارة.


وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية:أنه من المتوقع اليوم وجود نشاط للرياح سرعته  تتراوح بين 30 إلى 35 كيلو متر على الساعة، و غير مثيرة للرمال و الأتربة.

 

 

 

 

 

 

الأرصاد الدكتورة منار غانم اوروبا القاهرة الكبرى درجات الحرارة البحر المتوسط

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