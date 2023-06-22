ننشر جدول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة بالقليوبية

اعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جداول امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادات العامة بالمحافظة للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، والمقرر أن تنطلق في 15 يوليو المقبل وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل.

وجاء جدول الامتحانات الذى أعلنته مديري التربية والتعليم بالقليوبية على النحو التالى:

- الصف الأول والثاني والثالث الابتدائى تعليم مجتمعي من الأحد الموافق 16 يوليو حتى 17 يوليو المقبل.

- الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي "عام – مجتمعي – صم – مكفوفين"، من السبت الموافق 15 يوليو وحتى السبت 22 يوليو.

- الصف السادس الابتدائي "عام – مجتمعي – صم – مكفوفين"، من الأحد 16 يوليو وحتي الثلاثاء 18 يوليو.

- الصف السادس والسابع الابتدائي صم، الأحد الموافق 16 يوليو وحتى السبت 22 يوليو.

- الصف الثامن الابتدائي صم من السبت 15 يوليو وحتي الثلاثاء 18 يوليو.

- النقل الأول والثاني الإعدادي العام والرياضي الأحد الموافق 16 يوليو وحتى السبت 22 يوليو.

- النقل الأول والثاني الإعدادي "المكفوفين والصم والمهني" الأحد الموافق 16 يوليو وحتى السبت 22 يوليو.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي العام والرياضي الإثنين الموافق 24 يوليو وحتى الثلاثاء 1 أغسطس.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي المهني الإثنين الموافق 24 يوليو وحتى الثلاثاء 1 أغسطس.

- شهادة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي للصم والمكفوفين الإثنين الموافق 24 يوليو وحتى الثلاثاء 1 أغسطس.

- النقل الأول والثاني الثانوي العام والرياضي من الإثنين الموافق 17 يوليو وحتى الثلاثاء 25 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من السبت الموافق 15 يوليو وحتى الأربعاء 26 يوليو.

- النقل الأول والثاني الثانوي الفني للصم من الأحد الموافق 16 يوليو وحتى الأربعاء 26 يوليو.

- النقل والتخصص للخط العربي من السبت الموافق 15 يوليو وحتى الأحد 30 يوليو.

