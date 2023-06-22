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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري والقناة الناقلة

فريق الأهلي
فريق الأهلي

يحل الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي الأهلي، ضيفا ثقيلا على نظيره حرس الحدود، اليوم الخميس، على ملعب “الكلية الحربية”، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 16 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقناة الناقلة:

تنطلق مباراة الأهلي وحرس الحدود في تمام التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

الأهلي ضد حرس الحدود:

يدخل الأهلي لقاء الليلة بمعنويات مرتفعة، بعد تتويجه “مؤخرا” بلقب دوري أبطال إفريقيا، على حساب الوداد المغربي.

ويستهدف فريق الأهلي بقيادة مديره الفني مارسيل كولر، تحقيق الفوز على حرس الحدود في مباراة اليوم، واستعادة صدارة الدوري من بيراميدز.

وشهد مران الأهلي الأخير تدريبات بدنية متنوعة في بداية فقرات المران، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال، وطارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، الرباعي محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، في تدريبات منفردة مكثفة.

وأدى لاعبو الأهلي تدريبات خططية متنوعة، قبل أن تختتم فقرات المران بتقسيمة مصغرة شارك فيها جميع اللاعبين.

على الجانب الأخر، باتت فرص فريق حرس الحدود “شبه مستحيلة” في البقاء في مسابقة الدوي الموسم المقبل.

وسيهبط حرس الحدود رسميا إلى الدرجة الثانية، حال تعثره أمام الأهلي في مباراة اليوم، سواء بالتعادل أو الهزيمة.

ويحتل الأهلي وصافة ترتيب  مسابقة الدوري الممتاز برصيد 62 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن بيراميدز متصدر الترتيب، مع تبقى 6 مباريات مؤجلة للمارد الأحمر، بينما يتواجد حرس الحدود في المركز الـ 18 والأخير برصيد 20 نقطة.

الأهلى حرس الحدود الدوري موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود والقناة الناقلة الأهلى وحرس الحدود

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