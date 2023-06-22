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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برلماني يبحث مع وزيرة التخطيط اعتماد 139 مليون جنيه لاستكمال مشروعات بالإسماعيلية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

التقي المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب، بالدكتورة هالة حلمي السعيد، وزيرة التخطيط لبحث اعتماد 139 مليون لصالح تنفيذ عدد من المشروعات التنموية بمحافظة الإسماعيلية.

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من جانبه كشف المهندس أحمد عثمان، تفاصيل اللقاء، مؤكدا أنه صعد للوزيرة طلب المحافظة باعتماد 139 مليون بخزانة الإسماعيلية «بند تشيدات»، لمشروعي إنشاء عمارات إسكان الشباب بنطاق المحافظة، و3 أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

وأضاف «عثمان»، أنه وفقا للمخطط، يتم إنشاء 38 عمارة سكنية بواقع 816 وحدة سكنية بتكلفة 300 مليون جنيه، حيث مخطط إنشاء 16 عمارة سكنية بمدينة المستقبل، 4 بالتل الكبير، 2 عمارة بفايد، وعمارة بابو خليفة، وجميعهم لم يبدأ العمل بهم بعد، بالإضافة إلي 15 عمارة بالقنطرة غرب، تم نهو 4 عمارات منهم بنسبة 100 %، وجاري العمل في 2 عمارة بنسبة 15% ومتبقي ٩ عمارات لم يبدأ العمل بها بعد.

ووفقا للطلب، مطلوب توفير 100 مليون جنيه لاعتماد إضافي لصالح عمارات اسكان الشباب بالمحافظة.

تناول اللقاء، النقاش حول إمكانية توفير 39 مليون لإنشاء 3 أسواق حضارية بمركز ومدينة القنطرة غرب.

استكمال مشروعات 100 مليون جنيه المهندس احمد عثمان عضو مجلس النواب

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