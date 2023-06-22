الشروق تصدر الطبعة المصرية من رواية «نَشِيجُ الدُّودُوك» للروائي الأردني جلال برجس

صدر حديثا عن دار الشروق، الطبعة المصرية من السيرة الروائية "نَشِيجُ الدُّودُوك" للروائي الأردني جلال برجس.

وكانت قدر صدرت السيرة الروائية "نَشِيجُ الدُّودُوك" في فبراير الماضي عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر ومقرها بيروت.

يقول جلال برجس:

"مثلما صرت عازف عود من دون نية مسبقة، صرت كاتبا. ثمة محطات في الحياة تصبح أجمل حين نصلها من غير تخطيط مسبق. في بادئ الأمر نتعجب مما يجري، كمن وجد نفسه في مكان غريب عنه، ثم حين يتذكر أنه كان يمارس المشي، وجاءت به قدماه إليه؛ فشعر أن هذا مكانه، استوطنه. نعم، لقد صارت لي الكتابة وطنا موازيا، إن توقفت من بنائه سيموت؛ فأموت. الكتابة وطن لن يكتمل رغم كل البيوت التي بنيناها على أرض الورق. إن كتبت عن شجرة، فإني أشير إلى بلدي، وإن كتبت على السماء فإني أقصد روحي، وإن كتبت عن البيت، والطريق، والناس، والبحار، والأنهار ، وحتى عن الذي لم يأت بعد؛ فإني أكتب عني.

عن جلال برجس:

الفائز بالجائزة العالمية للرواية العربية "بوكر" 2021 عن رواية "دفاتر الورّاق".

جائزة كتارا للرواية العربية 2015 عن رواية "أفاعي النار - حكاية العاشق علي بن محمود القصاد".

جائزة رفقة دودين للإبداع 2014 عن رواية "مقصلة الحالم".

جائزة روكس بن زائد العزيزي للإبداع 2012 عن المجموعة القصصية "الزلزال".

مؤلف: دفاتر الوراق - أفاعي النار - سيدات الحواس الخمس - مقصلة الحالم - كأي غصن على شجر - قمر بلا منازل - الزلزال.