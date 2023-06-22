تفاصيل الحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية العامة في الجامعات الخاصة والأهلية

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ، أن هناك بعض الاشتراطات والقواعد الخاصة بقبول الطلاب في المنح الدراسية المجانية وسبل التقديم لكافة طلاب الثانوية العامة.



وأضاف المصدر أن قبول الطلاب بالمنح يتعلق بكون الطالب من أوائل الجمهورية أو المتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة أو أبناء الشهداء أو الطلاب الأيتام، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون الطالب ينطبق عليه اشتراطات القبول ومن ثم الالتحاق بالكلية التي يرغب الطالب الحصول على منحة دراسية بها.



وأشار لصدى البلد إلى أن المنح الدراسية تقدم في الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقوم بالإعلان عن المنح وموعد التقديم لها .

المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

وأكد أن المنح تختلف في أنواعها بحيث أن هناك منح كاملة أو منح جزئية للطلاب، مشيرا إلى أنَّ التقدم للمنح الدراسية يكون عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن نتيجة المرحلة.

