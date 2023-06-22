عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل الحصول على منح دراسية لطلاب الثانوية العامة في الجامعات الخاصة والأهلية

تنسيق الجامعات 2023
تنسيق الجامعات 2023

أكد مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي ، أن هناك بعض الاشتراطات والقواعد الخاصة بقبول الطلاب في المنح الدراسية المجانية وسبل التقديم لكافة طلاب الثانوية العامة.
 

وأضاف المصدر أن قبول الطلاب بالمنح يتعلق بكون الطالب من أوائل الجمهورية أو المتفوقين ذوي الحالات الاجتماعية الصعبة أو أبناء الشهداء أو الطلاب الأيتام، مشيرا إلى أنه لابد من أن يكون الطالب ينطبق عليه اشتراطات القبول ومن ثم الالتحاق بالكلية التي يرغب الطالب الحصول على منحة دراسية بها.
 

 

وأشار لصدى البلد إلى أن المنح الدراسية تقدم في الجامعات الخاصة أو الأهلية أو أفرع الجامعات الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة التي تقوم بالإعلان عن المنح وموعد التقديم لها .

 

المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2023

 

وأكد أن المنح تختلف في أنواعها بحيث أن هناك منح كاملة أو منح جزئية للطلاب، مشيرا إلى أنَّ التقدم للمنح الدراسية يكون عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 والإعلان عن نتيجة المرحلة.
 

التقدم للمنح الدراسية التعليم العالي الأعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعا المجلس الاعلى للجامعات المجلس الأعلى للجامعات و

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بدء صرف معاشات شهر يوليو لجميع المستحقين.. غدا

يسافر يوم الأحد.. شوبير يعلن رحيل نجم الأهلي

شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الأهلي

مش مسامحة أي حد بيتكلم في عِرضي.. سيدة الفستان الأزرق تبكي على الهواء وتروي مفاجآت لأول مرة (فيديو)

شوبير يفجّر مفاجأة عن رحيل حارس مرمى الأهلي

من جمهوري.. أحمد سعد يرد على سخرية سمية الخشاب من ملابسه الشفافة

فيديوهات خادشة ومقاطع مثيرة.. القصة الكاملة للقبض على الراقصة بوسي

حكم كهربا نهائي.. مفاجأة بشأن عودة القضية للتداول في الفيفا

موضوعات متعلقة

التعليم العالي: مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية لكليات الطب بالجامعات المصرية

وكالة الفضاء المصرية تعلن عن انطلاق دورة الاحتضان الثانية بـ«البحث العلمي»|اعرف الشروط

100 منحة.. تفاصيل التقديم للدراسة خارج مصر

لطلاب الثانوية العامة 2023| موعد انطلاق اختبارات القدرات.. وتفاصيل الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم

23 جامعة حكومية و40 خاصة وأهلية.. 10سنوات من الإنجازات في التعليم العالي

موسم التزاوج.. علوم البحار يوضح أسباب ظهور القروش على السواحل

التعليم العالي توضح الأوراق المطلوبة لطلاب الثانوية العامة لخوض اختبارات القدرات

التعليم العالي: الإعلان عن منح دراسية مقدمة من هيئة فولبرايت للعام الدراسي 2023\2024

ترشيحاتنا

في أول ظهور لها.. الصور الأولى للمتهمة بطهي أجزاء من جسد ابنها

"بلومبرج" تتوقع تأجيل مصر رفع أسعار الفائدة

في 6 سنوات.. أرقام وإنجازات تنصب محمد صلاح ملكا على عرش ليفربول

وزير التنمية المحلية: مؤشر التنافسية بالمحافظات يهدف لجذب المزيد من الاستثمارات داخليًا وخارجيًا

المنتخب الأولمبي يخوض تدريبات استشفائية بعد تجربة الكونغو

الرئيس السيسي يشارك في فعاليات "المائدة المستديرة.. طريق جديد" ضمن قمة باريس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روج للسياحة في مصر برقصته الشهيرة.. من هو نويل روبنسون وكيف قابله المصريون؟

شباك التذاكر.. بيت الروبي يخطف المركز الأول و«ب 19» يحقق 353 جنيها

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

فقدت زوجها بـ"تيتان" وجدّيها بـ"تايتانيك".. لعنة الماضي تلاحق ويندي راش

فيديو

انهيار أسعار الذهب وتوقعات باستمرار الهبوط.. وماذا سيحدث في اجتماع المركزي اليوم

وزير الدفاع يشهد تخرج دورات من دارسى أكاديمية ناصر وكلية القادة والأركان

لن تصدق.. حيوان يقتحم منزلا للحصول على طعام في كولورادو الأميركية.. شاهد

مقطع فيديو مفبرك لسمكة قرش في المغرب.. اعرف القصة كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

اﻟﻤﺰﻳﺪ