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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الأولى في الشرق الأوسط.. تفاصيل مشروع أول مارينا خضراء لسياحة اليخوت بقناة السويس

مارينا اليخوت بالإسماعيلية
مارينا اليخوت بالإسماعيلية

يعتبر مارينا اليخت في الإسماعيلية هو أحد مراكز استقبال اليخوت التابعة لـ SCA، حيث إن موقعها فريد على بحيرة التمساح، وحظيت بالكثير من الاهتمام في إطار المشروع التنموي الذي استلزم تحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة من الكهرباء والماء والإنترنت وغيرها، بالإضافة إلى توفير صيانة الخط الأول من خلال الشركات التابعة لـ SCA.

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وكشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس، الأربعاء، عن أنه يتم إنشاء أول مارينا خضراء لليخوت فى الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيرًا إلى أنه يتم الآن إنشاء مارينا الإسماعيلية ومارينا بورسعيد، ومن المقرر أن تستوعب مارينا بورسعيد 75 يختًا، والإسماعيلية 65 يختًا.

كما تكرس SCA استراتيجية شاملة يتم وضعها موضع التنفيذ بمشروع ميناء اليخوت بمحافظة الإسماعيلية، من خلال رقمنة معظم العمليات من خلال توفير منصة رقمية للاستفادة من التكنولوجيا في تسريع العمل، وذلك بالإضافة إلى توفير وقت كبير من خلال خدمات الحجز عبر الإنترنت بالإضافة إلى حساب رسوم ترانزيت القناة ورسوم مرسي مارينا، والتعرف على البرنامج السياحي المحلي المتاح.

كما تهدف خطة التطوير إلى تحديث المرسى الموجود بالفعل حتى يتمكن من استيعاب جميع فئات اليخوت المختلفة.

وتشمل هذه الاستراتيجية أيضا تقديم مجموعة كاملة من الخدمات التي لم تكن متاحة من قبل؛ مثل التزود بالوقود من المحطات المزمع بناؤها في الفترة القادمة وتكليف مهام الوكالة البحرية لأحد المنتسبين إلى SCA الشركات لتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب اليخوت.

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن الهيئة العليا للسياحة البحرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز السياحة البحرية من خلال تقديم حوافز بما في ذلك تخفيض ما يصل إلى 50% من رسوم النقل العابر إلى اليخوت التي تبلغ 300 طن وأكثر من حمولتها، بالإضافة إلى السفن السياحية المقدمة لا يتوقفون عند ميناء مصري، وذلك بجانب مراكز استقبال اليخوت الثلاثة في جميع مدن القناة الثلاث، حيث تتوفر الكهرباء والماء مجانا وخدمات أخرى مدفوعة الأجر؛ مثل طلب الإمدادات وكذلك الصيانة والإصلاح.

كما تشمل حوافز المرور العابر الممنوحة لليخوت النقل المجاني وفقا لقواعد الملاحة للحرف الصغيرة نظرا لأنها تمر أكثر من مرة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر.

وفي ضوء جهود هيئة قناة السويس (SCA) لتعزيز سياحة اليخوت في منطقة القناة، استقبلت مارينا اليخت في الإسماعيلية عددًا من اليخوت السياحية من جنسيات مختلفة في أبريل 2022.

أشادوا جميعهم بجودة الخدمات المقدمة، والتي تم تحسينها تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز سياحة اليخوت.

موعد الافتتاح الرئاسي لمارينا اليخوت بقناة السويس

وخلال المؤتمر الصحفي، أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من مشروع تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية، منوها إلى أن الميناء ستكون جاهزة للافتتاح خلال شهرين.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تطوير سياحة اليخوت من خلال 3 مراسٍ لليخوت على طول القناة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس،  منوها إلى أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت، وأن يتم تطوير المراسي لتضاهي المراسي العالمية.

كما كشف الفريق أسامة ربيع، أن الهيئة تعمل حاليا على الانتهاء من مشروع تطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية، منوها إلى أن الميناء ستكون جاهزة للافتتاح خلال شهرين.

وقال خلال المؤتمر، إن الهيئة تعمل على تطوير سياحة اليخوت من خلال 3 مراسي لليخوت على طول القناة في بورسعيد والإسماعيلية والسويس، منوها إلى أن ذلك يأتي وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعظيم سياحة اليخوت، وأن يتم تطوير المراسي لتضاهي المراسي العالمية.

وأضاف ربيع أن ذلك هو ما يتم عمله بمارينا اليخوت بالإسماعيلية ليكون نموذجا يتم تنفيذه في باقي المراسي، بالإضافة إلى إنشاء ميناء يخوت آخر يتم تدشينه في الإسماعيلية بحيث يكون مارينا خضراء وتم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويتم إنشاؤه على مساحة 25 ألف متر مربع.

ويعد مارينا اليخوت بالإسماعيلية أحد مراكز استقبال ورسو اليخوت السياحية التابعة للهيئة، ويمتاز بموقع فريد على بحيرة التمساح. 

وقد حظى خلال الآونة الأخيرة باهتمام كبير ضمن جهود التطوير التي استهدفت الارتقاء بجودة الخدمات الأساسية المقدمة من الكهرباء والمياه وخدمات الإنترنت، وذلك بالتوازي مع توفير خدمات الصيانة السريعة من خلال الشركات التابعة للهيئة، وخدمات التراكي والوقود.

وذكر أن هناك اهتمامًا متزايدا عالميا بسياحة اليخوت، مشيرا إلى أنه تم تدشين يخت بطول 29 مترا بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر، وهناك اتفاق تعاون بين الهيئة والشركة للتوسع في بناء اليخوت خاصة أنه وفقا لإحصائيات، فهناك 1200 يخت في قائمة الطلب ولا تستطيع الشركات توفير المطلوب، لتكون فرصة للحصول على جزء من هذا الأمر.

أضاف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنّ الهيئة دخلت في شراكة مع شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر لبناء يخت سياحي بطول 29 مترًا، مبينًا أنَّه سيّتم التروًيج عالميا له من أجل تصنيع هذه اليخوت لدينا، إذ إنَّ هناك 1200 يخت مطلوبين في قوائم الانتظار نظرًا لحجم الضغط الكبير على الشركات المصنعة  لتلك اليخوت، وبالتالي نوفر العملة الصعبة لمصر.

وتابع رئيس قناة السويس: «هناك العديد من الخدمات الأخرى التي يتم توفيرها في قناة السويس كجمع المخلفات مع الشراكة اليونانية، إذ إنَّه سيتمّ جمع المخلفات من السفن قبل دخولها قناة السويس سواء من الجنوب أو الشمال، ومن ثم إعادة تدويرها، إذ إنَّه سوف يكون هناك مصنعون معنيون بذلك في السويس وبورسعيد، وهذا سيخرج عنه عائد وفرص تشغيل للناس».

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الأوسط وإفريقيا الشرق الأوسط وإفريقيا الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس

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